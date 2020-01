Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate di sempre. La sua voce, il suo carattere dolce e simpatico e la sua personalità l'hanno portata al successo, sia nella musica che nella vita. La cantante è legata sentimentalmente a Stefano Settepani, con cui le cose sembravano andare davvero a gonfie vele. I due si sono sempre mostrati sui social molto affiatati e legati, tanto da far pensare alle nozze. Il settimanale Chi, con il nuovo numero uscito oggi in edicola, ha svelato che in realtà la ragazza sta affrontando un periodo di crisi molto particolare.

Alessandra Amoroso e il fidanzato: la fine di un amore?

Sul settimanale Chi è stata pubblicata la notizia di una possibile crisi tra Alessandra Amoroso e il suo compagno Stefano Settepani, produttore musicale. I due sembravano essere davvero molto uniti, ma il Gossip sta rivelando che la situazione è del tutto diversa da quella che sembrava. "Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani" si legge sul giornale, che tenta di riportare anche le motivazioni di questo presunto momento no della coppia.

Le cause sembrano essere legate ai troppi impegni lavorativi di lui e al desiderio sempre più grande della cantante di avere una famiglia. Probabilmente le due cose non riescono ad andare di pari passo e il rischio per la coppia è quello di arrivare ad una rottura. Per il momento i diretti interessati non si sono espressi e di conseguenza non è ancora arrivata né una conferma né una smentita di questa notizia.

Il loro silenzio sarà un buon segno oppure una semplice ammissione?

Alessandra Amoroso: il lavoro e l'amore

La cantante salentina non perde mai il sorriso e la voglia di portare avanti la sua grande carriera di successo. Al momento sta lavorando al suo nuovo e attesissimo album, che dovrebbe uscire il prossimo autunno. La musica riempie il cuore dell'Amoroso, ma i fan iniziano ad essere preoccupati per la sua vita sentimentale.

La presunta crisi con Stefano Settepani potrebbe mettere il punto ad una relazione davvero importante per la cantante, che va avanti da diversi anni e che le ha riempito la vita d'amore. Su Instagram Alessandra si è spesso mostrata insieme al suo compagno, con grandi sorrisi e momenti di grande complicità. Di recente è stata vista in atteggiamenti molto teneri con le figlie di Settepani, due bambine a cui è davvero molto legata. Tutto sembrava andare per il meglio, come ci hanno abituato i due ogni volta che si sono mostrati insieme, eppure come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia di questa presunta crisi.

Non ci resta che attendere che uno dei due protagonisti di questo gossip decida di rispondere e far sapere come stanno realmente le cose.