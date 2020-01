Nella puntata di giovedì 2 gennaio di All Together Now, programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, è arrivata la prima proposta di matrimonio televisiva dell'anno. Proprio durante la diretta, Vittorio Grigolo, uno dei giudici del programma, ha chiesto alla sua storica fidanzata Stefania Seimur di sposarlo, facendo commuovere i colleghi in studio. Anche la padrona di casa è rimasta senza parole dal gesto romantico del tenore toscano che ha sorpreso la compagna in modo inaspettato.

Vittorio Grigolo, la proposta di matrimonio alla sua fidanzata

Nel corso della puntata dello show di Canale 5 è entrata in studio Stefania Seimur, la fidanzata di Vittorio Grigolo. Michelle Hunziker ha poi detto al tenore: "Tu mi avevi chiesto una cosa importante quando eri nel camerino. Però, non avevo capito bene. Quindi, se volevi dirla...". Dopodiché, Vittorio ha preso per mano la sua compagna e si è esibito davanti a lei, facendo commuovere il parterre dei cento giudici. A fine esibizione, il cantante lirico ha detto a Stefania: "Io non sono perfetto, ma sono pieno di difetti.

Quando avevo sete, tu mi hai dissetato, quando ho cercato un sorriso, tu mi hai aperto il tuo cuore. Quando ho voluto una casa, tu mi hai dato amore. Quindi, io oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo". Poi, Vittorio si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata e le ha chiesto: "Mi vuoi sposare?". Tra le lacrime di commozione, lei gli ha risposto: "Sì". I due si sono scambiati un lungo e romantico bacio, mentre dall'alto scendevano palloncini a forma di cuore. Vittorio ha poi detto alla sua futura moglie: "Toglimi una curiosità, aprilo. Non so nemmeno se ti sta perché ho rubato un anello che avevi in bagno". Infine, Michelle Hunziker ha commentato visibilmente commossa: "Oddio, che momento pazzesco!".

Chi è Stefania Seimur, la fidanzata di Grigolo

Stefania Seimur è una modella di ventidue anni di origini ucraine ed è già mamma di una bambina di 5 anni.

Ultimamente si sta occupando anche di recitazione, avendo partecipato ad una serie di cortometraggi. Inoltre, la Seimur ha lavorato come ballerina nella trasmissione televisiva Grand Hotel Chiambretti. Un anno fa ha conosciuto il tenore Vittorio Grigolo che ha 20 anni in più di lei. Tra i due c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha permesso di gettare le basi per una storia d'amore appassionante e travolgente. Vittorio ha chiesto di sposare Stefania per amore e per assecondare questo desiderio da parte della figlia della stessa modella ucraina. In realtà, per lui sarebbe il secondo matrimonio dopo quello naufragato con la modella Roshi Kamdar per ragioni non ancora chiare.