Stefano Laudoni e Giorgia Crivello si sposano. L'inaspettata notizia ha spiazzato ed elettrizzato i fan della coppia che da ore ripostano le IG stories della romantica proposta di matrimonio. I due fidanzati si trovavano all'interno di un ristorante con molti amici, subito dopo la partita giocata dal cestista che ha visto il Bernareggio qualificarsi alla Coppa Italia.

Laudoni e Crivello si sposano, lui si dichiara: 'È stato l'anno più bello della mia vita'

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello ieri sera si trovavano a cena con gli amici e la squadra di pallacanestro di lui, intenti a festeggiare il Natale.

I due, innamoratissimi e molto affiatati, stanno insieme da un anno esatto. Gli amici presenti hanno ripreso e pubblicato la proposta di matrimonio che ha letteralmente fatto il giro del web. Lui emozionatissimo le dichiara tutto il suo amore: 'Cara Giorgia, è passato un anno da quando stiamo insieme e penso che sia stato l'anno più bello della mia vita'. E continua mettendosi in ginocchio: 'Volevo chiederti se volevi diventare la mia principessa a tutti gli effetti e se mi vuoi sposare'. Gli amici esplodono in applausi, urla e fischi e i due fidanzati si stringono forte, emozionati.

Più tardi Giorgia su IG posta la foto dell'anello, nella caption scrive: 'L'avevo intuito nell'aria (..) ma poi quando è realtà, ti stravolge. Non me lo sarei mai immaginata così bello (..) alla stessa cena di Natale a cui ci siamo conosciuti. (..) Vorrei ringraziare tutti per il calore ineguagliabile. (..) Mi hanno insegnato che la vita è troppo breve ed imprevedibile per non mangiarsela tutta d'un fiato. Non conosco un motivo per dirti di no. L'amore è una cosa semplice e tu hai il cuore bello ed eterno quanto Roma. Ti amo.'

Chi sono Stefano Laudoni e Giorgia Crivello

Laudoni è un cestista professionista che attualmente gioca nella squadra del Bernareggio. La Crivello, invece, ex fiamma di Valentino Rossi, ha lavorato in televisione come conduttrice: l'abbiamo vista in Le Iene Trip e alla conduzione di Lucignolo.

Ha scattato anche senza veli per Play Boy e per GQ Italia. Attualmente lavora da Mamma Milano e continua la sua attività di modella e influencer.

Entrambi sono stati indirettamente protagonisti del Grande Fratello Vip - poiché tra i partecipanti vi era la ex di lui Valentina Vignali - con cui non sono mancate accuse e scontri che hanno portato l'atleta ad agire per vie legali. Giorgia ha sempre difeso il fidanzato a spada tratta. Tra le due ragazze non scorrerebbe affatto buon sangue, infatti le due si sono spesso punzecchiate via social. Lui è stato associato ad altri volti noti della televisione come Francesca Brambilla - la 'Bona Sorte' di Avanti Un Altro - e Jessica Casula, ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne.