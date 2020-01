Nella soap Il Segreto per gli abitanti di Puente Viejo i problemi sono sempre dietro l'angolo, specialmente se Francisca Montenegro si trova nei paraggi. Come tutti i personaggi della soap anche per Prudencio e Lola ci saranno degli ostacoli da superare prima che possano raggiungere l'agognata felicità. Il giovane è cambiato grazie soprattutto all'amore della ragazza e, dopo aver superato un periodo di tensione, sarà più che mai deciso a passare tutta la vita accanto alla donna che ama. Però, prima di sposarsi e potersi dire liberi da ogni preoccupazione, i due dovranno ancora superare qualche ostacolo.

Secondo le anticipazioni delle trame pubblicate sul web, nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Italia su Canale 5 il ritorno inaspettato di Pablo Armero a Puente Viejo porterà non poche preoccupazioni al giovane. Il pericoloso usuraio lo cercherà non appena verrà a sapere da donna Francisca che l'Ortega non si trova più sotto la sua protezione.

Anticipazioni delle trame spagnole de Il Segreto: Prudencio non è più protetto da Francisca

In base alle anticipazioni delle trame trapelate in rete e riferite alle puntate andate già in onda in Spagna, le vicende de Il Segreto che hanno come protagonista Prudencio vedranno il giovane minacciato dal ritorno improvviso dello strozzino Pablo Armero.

I problemi inizieranno quando Francisca convocherà l'usuraio alla villa per mettere in atto la vendetta nei confronti dell'Ortega che ha una relazione con Lola. La Montenegro infatti comunicherà ad Armero che Prudencio non si trova più sotto la sua protezione, mettendolo in questo modo in serio pericolo. Le anticipazioni rivelano che l'usuraio si precipiterà dal giovane per ricattarlo: se vorrà continuare a prestare denaro a chi ne ha bisogno dovrà sottostare alle sue regole.

Trame spagnole de Il Segreto: Prudencio minacciato dall'usuraio

Cosa dirà Pablo Armero a Prudencio Ortega? Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che nelle prossime puntate italiane - già trasmesse in patria - il giovane, non più sotto l'ala protettiva di donna Francisca, subirà il ricatto del perfido strozzino. Le trame spagnole diffuse in rete riferiscono che quest'ultimo chiederà all'Ortega il pagamento mensile di 1.000 pesetas e, inoltre, il giovane dovrà chiedere a chi vuole un prestito gli stessi interessi che lo strozzino di solito pretende dai suoi clienti.

Se rispetterà queste condizioni Armero concederà all'Ortega completa protezione, altrimenti accadranno cose spiacevoli a lui e ai suoi cari. Dopo un po' di titubanza Prudencio deciderà di raccontare tutto a Lola mettendola al corrente dei pericoli che correranno entrambi se rifiuterà di accettare le regole imposte da Armero, ma la fidanzata lo esorterà a non piegarsi al ricatto.