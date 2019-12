La puntata di ieri 3 dicembre di Uomini e donne era terminata con Ida al centro dello studio pronta a concludere la relazione con il suo compagno Guarnieri. Nel corso della puntata odierna, dunque, Maria De Filippi ha proseguito da quel momento facendo vedere ai telespettatori una scena davvero molto emozionante. Dopo lo sfogo di Ida, infatti, è entrato anche Riccardo, il quale ha fatto la proposta di matrimonio alla sua donna, lasciandola di stucco.

Per giorni non si è fatto altro che parlare di quanto accaduto nel corso dell’ultima registrazione del talk show di Maria De Filippi, risalente a sabato scorso, finalmente, dopo la lunga attesa, la puntata è andata in onda ed ha riempito di gioia e di emozione il cuore di tutti i fan.

Uomini e Donne: Ida stava per chiudere la storia con Riccardo, ma lui la spiazza

Questa si sta rivelando una settimana particolarmente ricca di colpi di scena all’interno del programma Uomini e Donne. La puntata di lunedì, infatti, è stata incentrata sull’inaspettata scelta di Giulia Quattrociocche, la quale ha lasciato anticipatamente il trono per vivere al di fuori delle telecamere la storia con Daniele. Ebbene, la puntata di oggi non è stata da meno. L’avvenimento che ha emozionato di più i telespettatori riguarda la proposta di matrimonio di Riccardo per la sua Ida.

La Platano era entrata in studio pronta a porre fine alla sua relazione con Guarnieri.

Purtroppo, infatti, nonostante i due siano comunque legati da un sentimento, non riescono a superare alcuni ostacoli che contraddistinguono la loro storia. La situazione, dunque, sembrava essere davvero irreparabile quando, improvvisamente, Riccardo ha spiazzato tutti.

La proposta di matrimonio di Guarnieri lascia Ida senza parole

Il cavaliere, infatti, si è mostrato insolitamente turbato e agitato, al punto da scoppiare anche in lacrime. È stato in quel momento che la padrona di casa ha provato a dargli manforte dicendogli di fare quello che aveva già in programma di fare prima dell’inizio della trasmissione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Riccardo, allora, si è fatto portare un bicchiere d'acqua e poi ha trovato il coraggio di fare la proposta di matrimonio a Ida.

La donna è rimasta completamente senza parole. La sua reazione è stata parecchio spiazzante poiché non si aspettava minimamente che il suo compagno potesse arrivare ad un gesto così estremo pur di non perderla. Questo, comunque, dimostra un forte interesse da parte di Guarnieri che la Platano non può più mettere in discussione. Maria De Filippi, per concedergli un po' di intimità, li ha invitati a ballare insieme.

Nel bel mezzo della musica, però, Riccardo ha sollevato Ida in braccio e l'ha condotta dietro le quinte. Le telecamere li hanno seguiti fino ad un certo punto, ma poi la padrona di casa ha preferito lasciarli da soli.