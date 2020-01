Tutto pronto per l’ inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, uno dei programmi più importanti dell’inverno di Mediaset. Conduttore del programma sarà Alfonso Signorini, che ha messo su un cast ricco di personaggi famosi e conosciuti sia in televisione che in social, pronti a varcare, mercoledì 8 gennaio 2020, la famosa porta rossa della casa del GFVip. Dopo aver annunciato tra i tanti Antonella Elia, Michele Cucuzza e Paola di Benedetto, è direttamente l’account ufficiale della trasmissione a ufficializzare un nuovo nome.

Parliamo dell’attrice Lisa Nunez.

Lisa Nunez: Dalle Tre Rose di Eva alla casa di Cinecittà

Licia Nunez è nota al publico per i vari ruoli interpretati nelle fiction di successo di Canale 5. A diciassette anni ha iniziato a lavorare come fotomodella per poi studiare a Tolosa all’ ‘Università d'Arte Drammatica ’Le Mirail’. Tra i lavori televisivi più importanti, ricordiamo Incantesimo dove interpreta Nicoletta Capirossi e la soap opera Vivere. Licia non è nuova ai reality: ha già partecipato alla quinta edizione di Ballando con le stelle, su Rai 1, condotta da Milly Carlucci, in coppia con il ballerino professionista Dmitry Pakhom.

Carattere forte e deciso, sicuramente anche lei si renderà protagonista delle dinamiche che andranno a sviscerarsi nel corso delle tante settimane. Anche lei si aggiunge, quindi, al novero dei famosi scelti dagli autori del Grande Fratello vip. Come ha dichiarato in una sua ultima intervista, Licia sembra avere una storia d’amore con un uomo di cui però non ha voluto dichiarare il nome. Sempre l’account ufficiale del reality, ha ufficializzato un altro nome: parliamo dell’egittologo Aristide Malnati. Anche lui non è nuovo ai reality. Nel 2016 ha partecipato all’Isola dei Famosi nell’edizione di Simona Ventura e della figlia di Eva Henger. Molto amico del conduttore Alfonso Signorini, sicuramente Aristide farà divertire e ridere durante la sua permanenza nella casa.

Nella casa entrerà anche l’influencer Clizia Incorvaia

Nei giorni scorsi il profilo ufficiale del grande fratello, ha annunciato anche la partecipazione di Clizia Incorvaia, balzata alle cronache per la sua complicata relazione con Francesco Sarcina. Dopo essersi laureata in Scienze della comunicazione, intraprende la carriera di modella, sfilando come ragazza immagine di numerosi brand come Alpitur, Fiat, Puma e Kinder. Partecipa anche al reality Pechino Express con l’ex marito. Durante l’estate annuncia la sua separazione del cantante, e si scopre anche un suo presunto flirt con l’attore Riccardo Scamarcio, famoso attore, amico di Sarcina. Carattere peperino, che non si fa mettere piedi in testa, Clizia sarà una delle protagoniste assolute di questa quarta edizione del reality. Appuntamento a mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5.