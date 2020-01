La prima serata del giovedì di Rai 1 resta saldamente nelle mani di Don Matteo 12, la fiction dei record che vede protagonisti Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Il prossimo 23 gennaio andrà in onda la terza puntata prevista per questa stagione che sta appassionando ed entusiasmando il pubblico da casa. Il nuovo episodio che sarà trasmesso in prime time a partire dalle 21.30 circa, si intitola: 'Ricordati di santificare le feste' e sarà caratterizzata dal ritorno a casa di Tommasi.

La trama della terza puntata di Don Matteo 12: Tommasi crede di essere ancora capitano a Spoleto

Le anticipazioni su questa terza puntata di Don Matteo 12 rivelano che sono arrivate le feste pasquali e per l'occasione ci sarà l'atteso ritorno a Spoleto del capitano Tommasi il quale farà unna graditissima sorpresa a tutti i suoi amici e colleghi. Ovviamente non tornerà da solo a casa: al suo fianco, infatti, ci sarà l'amata Lia e il piccolo Nino, il loro bambino.

Ma il colpo di scena ci sarà quando, in seguito ad un colpo di testa, Giulio si convincerà di essere ancora il capitano della caserma di Spoleto e soprattutto di essere ancora impegnato sentimentalmente con Bianca.

Tommasi è a dir poco sicuro di questa situazione, al punto da pensare di essere fidanzato al 100% con la bella PM. E Nino si troverà in una situazione a dir poco delicata e al tempo stesso imbarazzante. Per non peggiorare le cose e rendere tutto ancora più complicato, finirà per far credere a Giulio che sia realmente così. Una vera e propria bugia che tuttavia dirà a 'fin di bene'.

Gli spoiler della terza puntata di Don Matteo 12, però, rivelano che Cecchini si convincerà sempre più del fatto che tra Tommasi e Lia ci sia aria di crisi e che la relazione tra i due non stia proseguendo nel migliore dei modi.

Avrà ragione lui? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la serie televisiva trasmessa da 'mamma Rai'.

Debutto boom per Don Matteo: oltre 7 milioni di spettatori per la prima puntata

In attesa di vedere in onda questa terza attesissima puntata della fiction con Terence Hill, in casa Rai si sta festeggiando per il grandissimo successo di ascolti che la puntata d'esordio ha ottenuto giovedì scorso.

Ben 7 milioni di spettatori hanno seguito il primo dei nuovi episodi di questa stagione di Don Matteo, arrivando a toccare uno share superiore al 30%.

Numeri decisamente clamorosi per una fiction che, dopo circa vent'anni di messa in onda in televisione, continua ad ottenere dei consensi ottimi. E il successo di Don Matteo 12 si conferma anche sui social, dove l'hashtag ufficiale della serie raggiunge le primissime posizioni dei trend topic del giovedì sera.