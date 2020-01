L'appuntamento con la soap opera Una vita si rinnoverà per la settimana che va dal 20 al 24 gennaio 2020, con la messa in onda di nuovi episodi in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Jordi Barò approfittare della partenza di Enigo e Leonor per tentare di sedurre Flora. Celia, invece, incomincerà sospettare che Lucia Alvarado abbia un altro interesse sentimentale. Infine anche Ursula Diacenta non potrà fare a meno di notare la complicità tra l'erede dei marchesi di Valmez e Telmo Martinez.

Una Vita anticipazioni puntate dal 20-24 gennaio: Jordi pronto a sedurre Flora

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita fino al 24 gennaio 2020 rivelano che Servante verrà a conoscenza che Cuba è stata abbattuta da un brutto ciclone, mentre Samuel chiederà nuovamente a Lucia se vuole sposarlo. Fortunatamente l'Alvarado si prenderà ancora un po' di tempo per riflettere su cosa fare. L'ex marito di Blanca a quel punto, farà finta di essere comprensivo con la giovane, anche se ha già intuito che prova un sentimento per Telmo.

Leonor e Inigo sceglieranno di passare un weekend d'amore fuori dal paese. Intanto Jordi Barò approfitterà della partenza della figlia di Rosina con il fidanzato per tentare di conquistare Flora.

Una Vita: Celia sospetta che Lucia ha un altro interesse sentimentale

Negli episodi delle soap opera Una Vita, in onda dal 20 al 24 gennaio sul canale del Biscione, vedremo che zio Gennaro farà sapere a Lolita che rompere il malefico, Ceferino deve baciarsi con una vedova.

Per questa ragione, Trini e la Casado chiederanno a Casilda di sedurre l'uomo. Nel frattempo Celia avrà il sospetto che Lucia abbia un altro attrazione sentimentale, mentre Lolita inviterà Ceferino al cinematografo per un appuntamento romantico. La Escolano, dopo essersi convinta ad aiutare l'amica, si unirà alla coppia. Dall'altra parte, Antonito sarà tantissimo in ansia per la vicenda, venutasi a creare tra la sua fidanzata e il giovane di Cabrahigo.

Nello stesso momento, Ramon e Trini proseguiranno nel tramare alle spalle di quest'ultimo. L'Alvarado, al contrario, passerà sempre più tempo in compagnia di Martinez, in quanto sicura che non le abbia fatto alcuna violenza fisica.

Una Vita: Jordi raggiunge Flora alla Deliciosa

Ma i colpi di scena di Una Vita non finiranno qui, in quanto le trame di Una Vita (in programma 20-24 gennaio) annunciano che Samuel verrà ancora sollecitato da Jimeo, il quale rivuole indietro il denaro che gli ha dato in prestito.

Per questo motivo, l'Alday proverà ad accelerare il matrimonio con la parente di Celia, anche se senza risultato. D'altro canto, la complicità tra il prete e Lucia non sfuggirà agli occhi di Ursula: qui la Diacenta suggerirà al devoto di fare attenzione alle maldicenze che girano ad Acacias 38. A proposito, l'ex marito di Blanca si scontrerà con Telmo, e lo accuserà di aver un coinvolgimento scandaloso verso i riguardi dell'erede dei marchesi di Valmez.

Per finire, Jordi donerà a Inigo e Liberto due biglietti per l'incontro di pugilato notturno, in quanto ha l'obbiettivo di rimanere da solo con Flora alla Deliciosa. Peccato che l'intenzione di Barò andrà a rotoli a causa di un imprevisto.