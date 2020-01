Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4, di cui martedì 21 gennaio andrà in onda una nuova attesa puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non si faranno attendere e i riflettori saranno ben puntati sempre sul giovane Federico, il quale sembra essere sempre più disposto ad affrontare la fatidica operazione che potrebbe permettergli di tornare a camminare, nonostante i suoi genitori non siano affatto d'accordo con questa sua scelta.

Cosimo, invece, apparirà sempre più nervoso.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni del 21 gennaio: Angela alla ricerca di un nuovo lavoro

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda lunedì 21 gennaio su Rai 1, rivelano che Angela Barbieri ha preso la fatidica decisione di licenziarsi e abbandonare così il suo posto di lavoro. In un momento di sfogo con Gabriella, però, la donna confesserà di aver maturato questa decisione anche per prendere definitivamente le distanze da Riccardo, sperando che questa possa essere la soluzione giusta per risolvere i suoi problemi.

Eppure la donna in questo momento si trova in grandi difficoltà dal punto di vista economico. La Barbieri, infatti, ha scelto di rivolgersi a un investigatore privato per poterla aiutare a ritrovare di nuovo suo figlio. Dopo aver lasciato il lavoro, però, la donna non sa più come pagarlo e quindi per questo motivo è alla disperata ricerca di una nuova occupazione, che le possa permettere di rientrare nelle spese che deve affrontare.

Gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 21 gennaio, inoltre, rivelano che Federico dopo aver riflettuto a lungo, sembrerà sempre più convinto di volersi sottoporre alla fatidica operazione, malgrado il dissenso di Silvia.

Federico non vuole rinunciare all'operazione: Silvia è contraria

La mamma del giovane Cattaneo, infatti, non vuole assolutamente che suo figlio finisca in sala operatoria, in quanto teme che l'esito dell'operazione possa essere negativo.

Nel caso in cui non dovesse riuscire, Federico rischia di rimanere completamente paralizzato a vita.

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera di Rai 1, rivelano che tra Cosimo e Gabriella proseguiranno gli screzi, che ormai vanno avanti da un po' di tempo. La donna, però, noterà che Cosimo apparirà insolitamente distratto e soprattutto più nervoso del solito, quasi come se stesse nascondendo qualcosa a chi lo circonda.

Intanto in Caffetteria verrà riparato il juke-box: Rocco riuscirà a farlo funzionare e così alcune coppiette si lasceranno andare a un lento romantico.