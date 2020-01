Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4 che andrà in onda anche domani, martedì 14 gennaio, con un nuovo appuntamento in prima visione assoluta. E i colpi di scena, anche questa volta, non mancheranno a partire dalla drammatica situazione che sta affrontando la bella Marta, la quale deve cercare di andare avanti dopo la terribile notizia della perdita del bambino che portava in grembo. Per la donna arriverà il momento di tornare a lavorare nuovamente al Paradiso, sostenuta dall'affetto del suo amato e di tutte le Veneri.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 14 gennaio: Marta riprende in mano la sua vita

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda martedì pomeriggio rivelano che Marta, un po' alla volta, riuscirà a reagire a quel terribile stato di sofferenza che prova da quando ha saputo che il bambino che portava in grembo non vedrà mai la luce.

Fortunatamente, però, la Guarnieri non sarà sola ad affrontare questo duro momento di vita. Al suo fianco, infatti, ci sarà il marito che non perderà mai occasione per infonderle quella fiducia necessaria che serve in questo momento alla donna per riprendere in mano le redini della sua vita e tornare nuovamente alle attività di tutti i giorni.

E proprio grazie a questo prezioso sostegno, Marta si deciderà a tornare nuovamente al suo lavoro al Paradiso, dove verrà accolta calorosamente dall'abbraccio di tutte le sue colleghe Veneri, pronte a sostenerla e a darle forza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questo nuovo episodio della soap opera pomeridiana di Rai 1 in onda il 14 gennaio, rivelano che la relazione clandestina tra Adelaide e Umberto verrà a galla: a scoprire tutto sarà Ravasi, il quale verrà a conoscenza della tresca tra i due amanti. A confessare il tutto all'uomo sarà l'astuta Flavia. Come reagirà Ravasi dopo aver saputo cosa nascondono Adelaide e Umberto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera.

Federico scopre la verità sulle sue condizioni di salute

Occhi puntati anche su Federico, le cui condizioni di salute continueranno a preoccupare tantissimo i suoi genitori, i quali però decideranno di contattare un luminare della medicina per chiedere un colloquio.

Le anticipazioni del Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che proprio nella puntata di martedì pomeriggio il povero Federico scoprirà, per puro caso, quali sono le sue reali condizioni di salute: un vero e proprio choc per il ragazzo che resterà paralizzato per sempre e che dovrà così affrontare uno dei momenti più duri della sua vita. Un episodio decisamente scoppiettante quello di domani pomeriggio che, come sempre, andrà in onda dalle 15.40 sulla rete ammiraglia Rai.

Per coloro che non potranno seguire la puntata in televisione, oltre alla possibilità di rivederla in streaming su RaiPlay, è prevista anche una vera e propria maratona di puntate trasmessa nel weekend su RaiPremium. Il sabato pomeriggio, infatti, a partire dalle 15.15 vengono trasmessi tutti gli episodi che sono andati in onda nel corso della settimana su Rai 1.

Un ottimo modo, quindi, per recuperare le puntate e restare aggiornati su tutti gli intrighi e le vicende che accadono all'interno del negozio più famoso del piccolo schermo, che continua ad ottenere buonissimi consensi dal punto di vista auditel.