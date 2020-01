Taylor Mega è finita al centro di una bufera mediatica. Tutto è accaduto a causa di uno scatto pubblicato dall'influencer friulana nel 2018, mentre faceva il dito medio davanti ad una camionetta della polizia. A sollevare il polverone è stato un amico di Antonella Elia domenica 20 gennaio nel prime time di Canale 5 a Live - Non è la d'Urso.

L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi era stata invitata in collegamento con la trasmissione condotta da Barbara D'Urso per rispondere ai nuovi attacchi pronunciati da Antonella Elia all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4.

La Mega ha subito condannato il comportamento delle gieffina ed ha invitato la produzione a prendere dei provvedimenti contro chi pronuncia delle frasi sessiste.

Quando la conduttrice ha dato la parola a Gianluca, ovvero un avvocato amico della concorrente del GF, l'uomo ha chiesto spiegazioni a Taylor Mega sulla foto con il dito medio alzato di fronte alla camionetta della polizia.

Le ultime dichiarazioni della Mega sullo scatto incriminato

A Live - Non è la d'Urso in un primo momento Taylor Mega non ha saputo dare una spiegazione sullo scatto incriminato tirato in ballo dall'amico di Antonella Elia.

A meno di 24 ore dall'accaduto, la diretta interessata ha deciso di fornire la sua versione dei fatti sulla questione. Taylor Mega tramite il proprio profilo Instagram ha ripreso lo scatto risalente al 2018 ed ha dichiarato: "Quanto alla foto incriminata non v'è chi non veda come il gesto sia rivolto a chi mi sta di fronte ovvero ai miei numerosi haters e non certo alle forze dell'ordine, che raffigurate alle mie spalle sono simbolo di protezione nei miei confronti".

Dunque, la bella friulana avrebbe precisato che il dito medio era rivolto ai leoni da tastiera.

Se la spiegazione di Taylor Mega sia vera o meno non possiamo saperlo, l'unica cosa certa è che la foto che ha scatenato un polverone mediatico nella serata di ieri è stata prontamente rimossa dai social network. Inoltre, l'account dell'influencer da ieri sera non è più visibile, ma è stato reso privato.

La Mega furiosa dopo essere stata congedata da Barbara d'Urso

Barbara d'Urso, dopo essere venuta a conoscenza di un ipotetico scatto contro le forze dell'ordine, ha preso una dura presa di posizione contro Taylor Mega. La conduttrice Mediaset ha letteralmente 'licenziato' la friulana: "Se fosse vero, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni". Al termine del collegamento l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è letteralmente sbottata contro il colosso di Cologno Monzese e contro Carmelita.

La giovane avrebbe riferito in un breve video pubblicato nelle stories che da circa un mese Mediaset la cerca per intervenire nei vari programmi, dunque l'uscita della d'Urso non avrebbe senso: "Sono allibita, non so perché Mediaset si sta comportando così nei miei confronti".

Taylor Mega infatti ieri sera sarebbe intervenuta a Live - Non è la d'Urso per annunciare una pausa televisiva, causata da un nuovo progetto di lavoro nel mondo del cinema.