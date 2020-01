Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda anche la prossima settimana, dal 6 al 10 gennaio 2020, con cinque episodi inediti. Tante le novità e i colpi di scena che ci saranno nel corso di questi nuovi appuntamenti, a partire dalla notizia dell'incidente di Federico che creerà tanto sgomento tra i suoi famigliari, preoccupatissimi per le condizioni di salute del giovane Cattaneo. E poi Marta che si sottoporrà ad una visita del ginecologo, senza dire nulla al suo amato.

Il Paradiso delle signore, spoiler 6-10 gennaio 2020: Adelaide scopre la tresca di Umberto e Flavia

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 10 gennaio 2020, rivelano che dopo la notizia dell'incidente che ha colpito Federico, Marcello non sa più come comportarsi nei confronti di Roberta. Silvia, che continua ad essere preoccupata per le sorti del suo amato figlio, non vede affatto di buon occhio questa vicinanza tra Marcello e la bella Roberta e intuisce che c'è qualcosa sotto tra i due.

Occhi puntati anche su Adelaide, la quale verrà fomentata da Achille e comincerà a nutrire dei sospetti sul cognato mentre Umberto continuerà a portare avanti la sua relazione con Flavia. Col passare dei giorni, però, Adelaide arriverà al suo scopo e finalmente riuscirà ad entrare in possesso delle prove che testimoniano il fatto che Umberto abbia una relazione segreta con Flavia: la contessa rimarrà decisamente sotto choc ma al tempo stesso preferirà non parlarne con nessuno. Adelaide, quindi, manterrà il segreto su quanto ha scoperto: preferirà agire nel momento opportuno e prendersi così la sua rivincita.

Malore per Marta: la donna perde i sensi

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al 10 gennaio su Rai 1, inoltre, rivelano che Marta deciderà di fissare una visita dal suo ginecologo, ma preferirà non dire nulla a Vittorio, tenendolo così all'oscuto di questa situazione.

Per la donna, infatti, sono delle giornate non facili: Marta si sentirà affaticata sempre più dal suo impegno quotidiano al Paradiso e per questo motivo un giorno chiederà di poter andare via un po' prima. Quando sarà da sola a casa, la donna si sentirà male: Vittorio la troverà stesa sul pavimento, priva di sensi.

Le trame dei nuovi appuntamenti con la soap opera del pomeriggio di Rai 1, inoltre, rivelano che Federico tornerà a casa ma dovrà fare i conti con un brutto verdetto che gli verrà dato dai medici. Il giovane Cattaneo, infatti, rischia la paralisi e quindi potrebbe non tornare più a camminare per tutto il resto della sua vita.