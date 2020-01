Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti la soap opera americana Beautiful, che continua ad essere uno dei punti di riferimento della programmazione di Canale 5. Dopo il lungo stop per la pausa natalizia, la soap tornerà in onda a partire da martedì 7 gennaio con la messa in onda dei nuovi episodi che saranno trasmessi fino a sabato 11 gennaio, come sempre alle ore 13.40 circa.

E i colpi di scena non mancheranno, a partire da Florence la quale sembra essere ormai certa del fatto che Reese le stia nascondendo qualcosa.

Beautiful, gli spoiler 7-11 gennaio 2020: Liam e Hope sotto choc per la morte della figlia

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Beautiful che andranno in onda fino all'11 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che nonostante i sospetti da parte di Florence, il dottore non ha alcuna intenzione di dirle la verità e va avanti per la sua strada.

Nel frattempo, però, la situazione per Reese diventerà sempre più complicata e difficile da gestire. L'uomo, infatti, deve fare i conti con i ricattatori che lo tengono sotto torchio e che gli chiedono di affrettare i tempi per l'adozione, perché necessitano del denaro.

Intanto Steffy e Taylor si ritroveranno insieme a Malibu e sarà in questa circostanza che la donna darà la bella notizia a sua figlia. Le comunicherà che c'è una donna che ha da poco partorito e che intende dare la sua bambina in adozione. Per Steffy sarà una notizia alquanto choc. Da un lato c'è la volontà di voler dare una sorellina alla piccola Kelly dall'altro però Steffy vuole andarci con i piedi di piombo evitando così di prendere delle decisioni che a lunga andare possano rivelarsi sbagliate.

Gli spoiler della soap Beautiful in onda fino all'11 gennaio 2020, inoltre, rivelano che per Liam e Hope questo sarà un momento decisamente difficile da superare.

I due ragazzi, infatti, sono a dir poco sopraffatti dal dolore per la morte della loro bambina e non riusciranno a riprendersi in breve tempo. I due, però, sono del tutto ignari di quello che sta succedendo alle loro spalle dato che il diabolico dottor Reese sta portando avanti il suo piano diabolico, fregandosene del grande dolore che provano Liam e Hope. Il medico, infatti, farà di tutto perché Beth venga adottata da Steffy.

Steffy adotta una bambina: non sa che è la figlia di Hope

Steffy invece sarà al fianco di Liam in questo momento così delicato della sua vita e anche lei soffrirà moltissimo per la morte della bambina. La donna, poi, chiederà a Liam di essere al suo fianco nel momento in cui si recherà a vedere la bambina che ha deciso di prendere in adozione. I due, però, non sanno che quella bambina è proprio la figlia di Hope, vittima di un terribile inganno.

Le anticipazioni della prossima settimana di Beautiful, inoltre, rivelano che mentre Steffy conoscerà la sua bambina, Hope non riuscirà a superare questo momento così doloroso e triste della sua vita. La ragazza, infatti, continuerà a pensare a quella bambina che ha messo al mondo ma che tuttavia non potrà stringere mai più tra le sue braccia perché è volata in cielo troppo presto. Un grandissimo dolore per Hope che potrà contare sul sostegno di Liam, che continuerà ad essere al suo fianco sperando di farla stare meglio.