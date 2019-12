Lunedì 30 dicembre ritorna l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore in onda come sempre alle 15:40 circa. Dopo lo stop di una settimana per il periodo natalizio, la serie tornerà regolarmente in video con un nuovo ciclo di appuntamenti che si preannunciano ricchi di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Agnese, la quale sarà molto preoccupata per le sorti di suo marito di cui si sono perse le tracce. Salvatore, invece, farà un passo importante verso Gabriella: le chiederà di sposarlo.

Il Paradiso delle signore, spoiler 30 dicembre - 3 gennaio: Agnese preoccupata per il marito

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda su Rai 1 fino al 3 gennaio 2020, rivelano che Agnese sarà molto preoccupata nel momento in cui scopre che la lettera che gli aveva fatto recapitare in Germania è tornata indietro. Il marito, quindi, non l'ha mai ricevuta e questa cosa la preoccupa moltissimo, al punto da arrivare a pensare che all'uomo possa essergli successo qualcosa, dato il suo silenzio e l'assenza di risposta alla lettera.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questi nuovi episodi della soap opera assisteremo anche alla tanto attesa proposta di matrimonio che arriverà da parte di Salvatore nei confronti di Gabriella. Dopo tanti tira e molla, infatti, l'uomo si farà coraggio e chiederà alla donna di diventare sua moglie a tutti gli effetti. Una proposta che un po' spiazzerà Gabriella, lasciandola senza parole, dato che il corteggiamento piuttosto serrato di Cosimo, che negli ultimi tempi è stato decisamente molto presente.

E in effetti l'anello della proposta di matrimonio indossato da Gabriella non passerà affatto inosservato. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che Cosimo noterà subito la novità sfoggiata dalla donna, la quale a quel punto gli chiederà di lasciarla in pace e di non corteggiarla più.

Cosimo accetterà l'invito di Gabriella oppure andrà avanti per la sua strada?

Ludovica e Adelaide si scagliano contro Angela

Intanto Ludovica ha scoperto che Riccardo ha preso a cuore la situazione di Angela e addirittura che vorrebbe aiutarla. Tuttavia cercherà di mantenere la calma anche se Adelaide non si farà problemi a minacciare la ragazza di licenziamento. Alla fine anche la stessa Ludovica perderà la pazienza e si scaglierà duramente nei confronti di Angela, intimandole di stare alla larga da Riccardo. Ma le sorprese non sono finite qui, perché nelle prossime puntate della soap arriverà anche una spiacevole notizia in casa Cattaneo che lascerà sconvolti non solo Silvia e Luciano ma anche Roberta.