Ida e Riccardo hanno passato insieme il Capodanno: la coppia nata al trono over di Uomini e donne pare aver superato definitivamente la crisi e i due sono apparsi felici ed innamorati su Instagram. A far sapere ai numerosi fan che tutto procede per il meglio ci hanno pensato i diretti interessati, attraverso le Stories dei social. Ida e Riccardo hanno passato l'ultimo dell'anno a Taranto, città dell'ex cavaliere tra baci, abbracci e auguri affettuosi.

Capodanno tra baci e dirette social

Dopo aver accettato l'anello di fidanzamento di Riccardo, Ida ha deciso di trascorrere con il suo fidanzato la festa più frizzante dell'anno.

La coppia, che ormai si è buttata alle spalle dubbi e perplessità, si è divertita ad attendere l'arrivo del 2020 tra dirette su Instagram, balli, baci appassionati e dediche ai loro sostenitori che non hanno mai smesso di credere nell'amore che li unisce. Regnava sovrana la felicità tra i due.

La Platano, fasciata in un meraviglioso abito luccicante, non ha lesinato affettuosità a Riccardo, che dopo tante liti negli studi Mediaset, ha ritrovato il sorriso. Non solo la sera di Capodanno ha visto la coppia complice e innamorata, ma anche il primo giorno dell'anno è stato passato insieme dai due.

Infatti, dopo aver lamentato la poca intesa a livello intimo, anche questo scoglio pare essere sorpassato. In una delle Stories postate dall'ex dama del trono over di Uomini e Donne, si vede che Ida è a letto rilassata mentre alla sue spalle passa Riccardo avvolto solo in un asciugamano.

Complicità ritrovata tra Ida e Riccardo

Ida pareva perplessa di fronte alla proposta di matrimonio di Guarnieri, ma dopo aver indossato l'anello e aver lasciato il programma per vivere la loro relazione lontana dalle telecamere, la coppia pare aver trovato la dimensione giusta. Nei giorni passati, Riccardo ha passato a Brescia molto tempo, festeggiando con la compagna anche il compleanno del figlio di quest'ultima. Inoltre, nei post pubblicati dai due, pare evidente che i sentimenti sono cresciuti.

I fan, adesso, si chiedono se le nozze siano ancora così lontane o se l'altare per i due non sia poi più vicino.

Sta di fatto che se Ida è volata nella città del suo fidanzato è chiaro che ha riscoperto la affinità con il Guarnieri. Ad oggi, i follower sperano che l'ex dama e l'ex cavaliere possano tornare presto a Uomini e Donne per raccontare ai telespettatori come procede la loro relazione. In ogni caso, pare che Riccardo sia stato capace di far cadere ogni muro costruito da Ida negli anni: la Platano ha capito di potersi fidare del suo fidanzato. I sorrisi dell'ultimo dell'anno erano eloquenti: allo scoccare della mezzanotte, la coppia si è scambiata un bacio capace di far dimenticare tutte le lacrime dell'anno appena terminato.