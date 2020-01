Week-end di grandi novità per i fan del Trono Over di Uomini e donne: tra ieri e oggi, infatti, sono ben due le puntate che condurrà Maria De Filippi. Nell'appuntamento che è stato registrato il 3 gennaio c'è stato il forfait forzato di Armando Incarnato e la "rumorosa" assenza di Juan Luis Ciano: quest'ultimo non ha partecipato alla trasmissione dopo essere stato lasciato da Gemma Galgani una settimana fa.

Juan Luis non torna a U&D dopo l'addio di Gemma

Gemma Galgani non ci ha ripensato: la frequentazione con Juan Luis Ciano è finita definitivamente, tant'è che lui non ha preso parte alla registrazione di Uomini e Donne Over che c'è stata ieri, venerdì 3 gennaio.

Risale a poco più di una settimana fa l'inaspettata piega che ha avuto la conoscenza tra la torinese e il bel 57enne: lei, dopo essersi resa conto dello scarso interesse di lui (che l'ha cercata durante le feste soltanto a ridosso dell'incontro in studio), ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto.

Le anticipazioni de "Il Vicolo delle News" fanno sapere che il cavaliere ha provato a convincere la dama a dargli un'altra chance, ma lei è stata irremovibile. Dopo aver chiesto a tutte le altre signore del parterre se qualcuna fosse intenzionata ad approfondire la conoscenza con Juan, ed avendo avuto risposta negativa, Maria De Filippi ha invitato l'uomo a lasciare il programma e a cercare l'amore lontano dalle telecamere.

Ad oggi, dunque, Gemma è ancora single e, nella puntata di ieri, non ha iniziato alcuna nuova frequentazione; vedremo se oggi 4 gennaio (è prevista un'altra registrazione di U&D nel tardo pomeriggio), si smuoverà qualcosa nella vita della sfortunata protagonista del Trono Over.

Armando Incarnato va via dopo una segnalazione di Gianni Sperti

L'anticipazione più rilevante che è trapelata sulla puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri è quella che riguarda l'inaspettato forfait di Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, è stato messo alle strette da Gianni Sperti su una relazione che avrebbe lontano dalle telecamere: pare che il napoletano esca da tempo con una signora che non fa parte del cast della trasmissione.

Dopo un lungo battibecco, il cavaliere è stato invitato dall'opinionista a lasciare lo studio perché il suo comportamento andrebbe contro alle regole del programma: lui ha ascoltato il "suggerimento" ed ha abbandonato la registrazione.

Ancora non si sa se l'addio di Armando è definitivo oppure solo momentaneo: già nella puntata che avrà luogo oggi, 4 gennaio, a Cinecittà potrebbe esserci il ritorno dell'uomo in studio per difendersi dalle accuse e raccontare la sua verità su quello che è successo.