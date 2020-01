Sembrerebbe essere finita nel peggiore dei modi l'avventura di Armando Incarnato a Uomini e donne Over. Le anticipazioni della puntata che è stata registrata ieri, venerdì 3 gennaio, informano i telespettatori che il cavaliere è stato messo alle strette da Gianni Sperti su quello che farebbe lontano dalle telecamere. La segnalazione che l'opinionista ha riportato sul napoletano, hanno spinto quest'ultimo ad abbandonare lo studio. Oggi, 4 gennaio, è fissato un nuovo appuntamento con i "senior".

Armando messo all'angolo da Gianni

Ieri, venerdì 3 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over. In queste ore il blog "Il Vicolo delle News" ha reso pubbliche le anticipazioni di quello che è successo in studio. Il protagonista assoluto della giornata è stato Armando Incarnato che, dopo continue pressioni da parte di Gianni Sperti, è stato invitato a lasciare la trasmissione perché il suo comportamento non sarebbe stato affatto sincero.

L'opinionista, infatti, ha sostenuto con fermezza che il napoletano avrebbe una relazione fuori dagli studi Tv con signore che non fanno parte del cast del dating show.

Messo alle strette dal pugliese sulla sua vita lontano dalle telecamere, l'uomo ha preferito tornarsene a casa senza dare troppe spiegazioni, e l'ha fatto su espresso suggerimento del collega di Tina Cipollari.

Le dame che stavano uscendo con Armando in questo periodo, non hanno potuto far altro che arrabbiarsi molto dopo aver scoperto dei presunti flirt che lui avrebbe fuori dal programma. In passato è già successo che il cavaliere fosse accusato d'intrattenersi con persone esterne alla trasmissione, ma alla redazione non è mai arrivata una prova che potesse dimostrare ciò.

Il 4 gennaio una nuova registrazione degli Over

"Il Vicolo delle News" ha fatto anche sapere che potrebbe non essere definitivo l'addio di Armando a Uomini e Donne. Oggi, sabato 4 gennaio, è prevista una nuova registrazione del Trono Over e in tarda serata si saprà se Incarnato parteciperà oppure se il suo ritiro è confermato e senza possibilità d'appello.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, ieri non è successo nulla di rilevante nella puntata del 3 gennaio: Juan Luis Ciano, comunque, non era presente in studio, quindi la sua conoscenza con la dama torinese si è interrotta in modo definitivo il 27 dicembre.

Dopo il forfait di Ida Platano e Riccardo Guarnieri (che da qualche tempo vivono il loro amore nella vita quotidiana, lontano dalle telecamere di Canale 5) e quello ancora da confermare di Armando, i fan di U&D si domandano chi saranno i personaggi ai quali dedicare spazio durante le puntate dei "senior".