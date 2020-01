Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la fiction La guerra è finita che vede protagonista Alessio Boni. Il prossimo lunedì 20 gennaio verrà trasmessa la seconda delle quattro puntate previste di questa prima stagione che fin dal primo momento ha appassionato e al tempo stesso emozionato il pubblico della rete ammiraglia. Tanti i colpi di scena che accadranno nel prossimo appuntamento: Davide, per esempio, scoprirà che Enrica è morta.

Spoiler La guerra è finita, la trama della seconda puntata: Giulia torna a casa

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa seconda puntata della fiction La guerra è finita rivelano che Davide non riuscirà a convincere i Besozzi a chiedere ai Terenzi di lasciare la loro tenuta al più presto.

Giulia, però, deciderà di tornare di nuovo sui suoi passi e conoscendo i Terenzi perché sono amici dei suoi genitori, deciderà di tornare nuovamente a casa.

Un ritorno che tuttavia non sarà per nulla facile, dato che Giulia dovrà riallacciare anche i rapporti con sua mamma e in questo modo riaprire delle vecchie ferite che fino a questo momento erano state tenute nascoste. In particolar modo quella che scotta maggiormente è la ferita legata a suo padre. Gli spoiler della fiction, infatti, rivelano che l'uomo è stato arrestato per protezionismo e per questa cosa Giulia proprio non riesce a perdonarlo.

Occhi puntati anche su Davide: nel corso del secondo appuntamento del 20 gennaio, l'uomo continuerà ad essere sulle tracce di sua moglie e di suo figlio. In cuor suo spera di poterli riabbracciare ma quando arriverà a Mauthausen dovrà fare i conti con una terribile notizia: scoprirà infatti che sua moglie Enrica è morta e per lui sarà un durissimo colpo da attutire. Intanto alcuni ragazzi cominceranno a prendere in giro Gabriel, dopo aver scoperto che non sa leggere.

Debutto record per La guerra è finita su Rai 1: circa il 21% di share in prime time

In attesa di vedere il secondo dei quattro episodi de La guerra è finita, in casa Rai si godono il successo del debutto che lunedì scorso ha ampiamente vinto la gara degli ascolti del prime time. Circa 4.8 milioni di spettatori hanno seguito la prima puntata della fiction che ha quasi toccato la soglia del 21%. Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio senza esitazioni sulla concorrenza: il film Poveri ma ricchissimi trasmesso su Canale 5, infatti, si è fermato ad una media di appena 3 milioni di spettatori.

Per chi non avesse avuto modo di vedere il primo appuntamento con la fiction su Rai 1, può pur sempre rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione gratuita per dispositivi mobili.