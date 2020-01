La tanto attesa scelta del tronista Giulio Raselli andrà in onda in diretta televisiva lunedì 20 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14:45. Il tronista piemontese è giunto al termine del suo percorso e, come annunciato nell'ultima puntata del Trono Classico, si è detto pronto a scegliere con chi uscire da Uomini e donne tra le due corteggiatrici Giovanna e Giulia. Dalle anticipazioni pubblicate su 'Witty tv', il tutto avverrà in diretta televisiva evitando, in questo modo, gli spoiler sull'identità della fortunata.

Giulio Raselli pronto a fare la sua scelta tra Giulia e Giovanna

I fan di Uomini e donne attendevano con ansia l'annuncio della data di messa in onda della scelta di Giulio, dopo mesi di permanenza nel programma di Maria De Filippi. Il tronista piemontese, in questi mesi, è stato preso tra due fuochi, indeciso tra le due corteggiatrici Giulia D'Urso e Giovanna Abate. Ora sembra pronto a decidere con chi uscire dal programma ed iniziare un nuovo percorso lontano dalle telecamere. Le due pretendenti di Raselli sono molto diverse tra loro.

Giulia è una modella e pr leccese, residente ora a Milano, che ha sofferto per amore prima di approdare nello studio di Uomini e donne. Giovanna, classe 1995, è originaria di Roma e lavora nel negozio di abbigliamento della madre. La ragazza ha avuto molte discussioni con il tronista, da cui vuole continue certezze.

La scelta di Giulio in diretta tv il 20 gennaio su Canale 5

Come già successo nella scorsa stagione di Uomini e donne per le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, anche per Giulio Raselli la produzione del programma ha optato per la diretta televisiva, nello studio di Uomini e donne, con tanto di poltroncine rosse e cascata di petali.

In attesa di scoprire chi sarà la fortunata che avrà rapito il cuore del tronista e, soprattutto, se la risposta sarà affermativa, le anticipazioni sulle nuove registrazioni svelano che il posto lasciato libero da Giulio verrà occupato da Daniele Dal Moro. Il nuovo tronista è un volto già conosciuto al pubblico, essendo un ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso.

Il nuovo tronista dunque si troverà vicino agli altri due protagonisti, Sara e Carlo. Quest'ultimo si è reso protagonista di un acceso diverbio con l'opinionista Lorenzo Riccardo nel corso delle ultime puntate del Trono Classico andate in onda su Canale 5.

Per scoprire quale sarà la scelta di Giulio Raselli, l'appuntamento è per lunedì 20 gennaio in diretta tv su Canale a partire dalle 14:45. Si ricorda che, per rivedere le puntate di Uomini e donne già trasmesse, basta collegarsi al sito 'Witty tv', dove si potranno trovare tutte le curiosità relative ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi.