La settimana dal 19 al 25 gennaio sarà molto ricca di colpi di scena nella soap opera Tempesta d'Amore. La puntata di domenica si apre proprio con Jessica protagonista che fiuta l'occasione di tentare il rapimento quando viene a sapere che Natascha si prenderà cura di Luna. Intanto Lucy, conscia di aver compiuto un'azione sbagliata, confessa alla sorella Romy di aver cancellato lei il messaggio che Paul aveva inviato alla sua amata. Romy non prende bene la confessione di Lucy e decide di metterla alla porta.

Spicca poi la preoccupazione di Denise, che dopo la situazione creatasi con il furto del dipinto (poi riconsegnato dall'autore), vede distrutta la sua reputazione da restauratrice. Il timore è cercare di ricostruire la sua professione anche se non è consapevole della gravità di quello che nelle puntate successive le accadrà.

Eva confessa a Robert di essere incinta

Finalmente Romy decide di perdonare Paul e come dicevamo, Lucy si vede costretta a trovare un'altra sistemazione ed improvvisamente ha un'intuizione.

Arriva una nuova occasione per Robert di stare con sua moglie Eva, questa volta organizza una cena in presenza della loro figlia Valentina. Arriva però il momento in cui Eva decide di rivelare a suo marito che è incinta, una confessione che evidentemente stravolgerà gli equilibri della famiglia appena riunita.

Torna di nuovo protagonista Jessica, che decide di rinchiudere nella stalla Natascha con l'idea di rapire Luna.

Il piano però salta in quanto Henry scopre la trama della donna e libera la Schweitzer. Nonostante questo, quest'ultima decide di non raccontare l'accaduto al papà di Luna, Paul, per evitare di mettere in cattiva luce Jessica. Quest'ultima però si troverà ad affrontare Henry e mettere tutte le carte in tavola. Denise, ancora distrutta per la difficoltà di tornare a lavorare come restauratrice, viene 'distratta' da Joshua che la coinvolge nell'organizzazione della competizione di danza tradizionale 'Landler'.

Sarà occasione per Annabelle di attuare il suo piano per avvelenare Denise.

Christoph si avvicina ad Eva

Arriva la competizione di danza e i partecipanti iniziano a godersi l'ottima organizzazione dell'evento. Tutti non sanno che Annabelle ha messo del veleno nel bicchiere da cui avrebbe dovuto bere sua sorella Denise. Intanto Romy decide di perdonare sua sorella Lucy mentre Christoph coglie l'opportunità di avvicinarsi ad Eva.

Il piano organizzato da Denise è pronto a saltare in quanto nella confusione i bicchieri vengono scambiati e quindi non si sa a chi è finito in mano il bicchiere con il veleno. Proprio per questo la donna, preoccupata che uno degli ospiti possa morire a causa della sua azione, cerca in tutti i modi di capire chi ha bevuto dal bicchiere avvelenato con l'intento di somministrargli l'antidoto prima che sia troppo tardi.

Intanto Robert si arrabbia per l'approccio di Christoph con Eva, quest'ultima cerca di tranquillizzare suo marito. Robert decide di mettere alle strette sua moglie mettendola davanti ad una decisione difficile da prendere.

Il veleno di Annabelle uccide una persona al Furstenhof

La richiesta sconvolgente di Robert a Eva destabilizza la donna che decide di confrontarsi con Jessica. Quest'ultima la invita a non farsi condizionare da suo marito. Intanto Annabelle non riesce a scoprire chi ha bevuto dal bicchiere avvelenato. Quando il veleno farà effetto, una persona nell'hotel morirà.

Hildegaard suggerisce ad Henry di prendersi cura di Jessica che però interpreta le attenzioni del veterinario nella maniera sbagliata.

Nel frattempo Christoph viene a sapere che Eva si è sentita male e corre all'ospedale per avere delle informazioni a riguardo. Si dirige poi a casa di Alphonse e Hildegaard per parlare con la coppia riguardo la situazione di salute di Eva.

Denise rifiuta l'aiuto finanziario di Joshua

Denise non ricevi più lavori da restauratrice e in crisi finanziaria rifiuta l'aiuto finanziario di Joshua. Nel frattempo Jessica si scusa con Henry per il suo comportamento ed il veterinario si fa sempre più comprensivo nei confronti della donna. Arriva poi il momento in cui Christoph intuisce che Eva è incinta ma ci pensa Jessica a tenere al sicuro il segreto della sua amica dicendo all'uomo che è lei ad aspettare un bambino.

Intanto Joshua si dirige in un mercatino delle pulci e trova un portagioie che vuole regalare a sua sorella per i suoi 18 anni successivamente però il cofanetto scompare. Una volta riappacificati, Paul si decide a chiedere alla sua amata Romy di adottare la piccola Luna ma la donna ha una reazione inaspettata. Intanto Fabien non sa cosa regalare alla sua fidanzata Valentina per il suo compleanno, ad aiutarlo nella scelta sarà il nonno della ragazza, Werner.