Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che tornerà in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio con nuovi episodi che si preannunciano particolarmente "scoppiettanti" e ricchi di colpi di scena. Occhi puntati su Filippo e Serena che continueranno ad essere in forte crisi anche per ''colpa'' di Leonardo. Intanto la maestra Gagliardi dovrà fare i conti con l'indignazione dei vari genitori dei suoi alunni.

Un posto al sole, spoiler 3-7 febbraio 2020: tutti contro la maestra Gagliardi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole in onda fino al 7 febbraio 2020 rivelano che dopo la diffusione del filmato in cui la maestra Gagliardi si scaglia duramente nei confronti di Franco, tra i genitori dei vari alunni presenti in classe di Bianca si scatenerà una vera e propria ondata di indignazione.

Tutti, infatti, vorrebbero il licenziamento della maestra: l'unica persona che proverà a calmare un po' le acque sarà Angela.

Intanto, la maestra Gagliardi preferirà prendersi un periodo di pausa dal posto di lavoro ma per lei la situazione diventerà ancora più complicata. In classe, infatti, arriverà una nuova maestra supplente che riuscirà subito a far breccia nel cuore dei bambini. La piccola Bianca, dopo un periodo estremamente difficile, sembrerà essere finalmente felice di andare a scuola.

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Angela e Franco sembreranno essere finalmente tranquilli per la ritrovata serenità della loro bambina. Nel bel mezzo di questo momento di felicità, però, squillerà il cellulare: la maestra Gagliardi in lacrime chiederà scusa a Franco per la sua aggressione e soprattutto per aver macchiato per sempre la sua carriera da insegnante.

Filippo rivuole Serena ma lei è coinvolta da Leonardo

Nonostante le lacrime, Franco non si lascerà commuovere dalla donna che ha fatto del male a sua figlia mentre Angela proverà ad immedesimarsi e percepirà il senso di sconforto della donna. Al termine della telefonata, la maestra scriverà una lettera a sua figlia che ha il sapore di un triste addio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole fino al 7 febbraio 2020, rivelano che Filippo si sentirà in colpa con Serena e si renderà conto di aver esagerato con la sua gelosia che è sfociata in una specie di ossessione.

Così proverà a chiarirsi con la donna ma la situazione sarà molto complicata. Serena, infatti, è sempre più vicina e coinvolta da Leonardo, il quale non mollerà la presa. Per Arianna e Andrea, invece, ci sarà un momento di ritrovata passione.