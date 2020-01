La soap Un posto al sole, nel corso delle ultime settimane, sta concentrando l’attenzione sui problemi scolastici della piccola Bianca. La bambina, infatti, da quando ha cambiato insegnante e si è imbattuta nella maestra Gagliardi, ha iniziato a manifestare un forte disagio nei confronti della scuola e il suo rendimento è fortemente calato. Angela e Franco, preoccupati per la serenità della figlia, hanno cercato immediatamente di parlare con la docente per capire da dove derivasse il suo accanimento contro la bambina e si sono resi conto che la donna è fortemente ostile nei confronti di Boschi, che considera un modello addirittura diseducativo per la piccola.

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 svelano che nel corso delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 febbraio, la situazione prenderà una piega inattesa in quanto la maestra arriverà ad aggredire pubblicamente Franco e la scena circolerà in Rete creandole non pochi problemi. A quel punto, l’insegnante deciderà di prendersi un periodo di riposo e chiederà anche scusa ai Boschi. Intanto, Bianca ritroverà la serenità perduta grazie alla nuova supplente, mentre la Gagliardi potrebbe fare un gesto disperato.

Un posto al sole, Leonardo cercherà di conquistare Serena

Le trame settimanali di Un posto al sole sottolineano anche che Filippo capirà di aver commesso molti errori con Serena e deciderà di rimediare. Anche Roberto cercherà di far riappacificare il figlio con la moglie e si recherà al Bed e Breakfast della donna proprio mentre lei è in compagnia di Leonardo. La presenza di Arena intorno alla Cirillo, dunque, comprometterà ulteriormente i rapporti tra lei e Filippo.

Intanto, Andrea e Arianna trascorreranno la notte insieme, ma in seguito avranno un intenso e drammatico confronto. Samuel elaborerà un piano romantico per avvicinarsi ad Arianna, ma la presenza di Andrea rovinerà tutto. Anche Marina vivrà una difficile crisi sentimentale in quanto, dopo la rottura con Fabrizio, dovrà stare a stretto contatto con lui per il suo nuovo ruolo di socio ai Cantieri Palladini Flegrei.

Durante una conferenza stampa, le domande di un giornalista la spiazzeranno.

Giulia nella trappola di Marcello

Gli spoiler relativi alle prossime puntate di Un posto al sole rivelano, infine, che Giulia cadrà definitivamente nella rete di Marcello. Tuttavia, Ornella capirà il pericolo che incombe sull’amica dopo un confronto con Renato e allerterà Angela e Niko. I due ragazzi scopriranno che Marcello è un truffatore e informeranno la madre, la quale, però, deciderà di effettuare lo stesso il bonifico per trasferire tutti i suoi soldi all’uomo conosciuto in chat.