Gianni Sperti, opinionista ormai a Uomini e donne da molti anni insieme a Tina Cipollari, ha rilasciato una lunga intervista proprio al magazine della trasmissione. Nel corso della chiacchierata Sperti ha parlato del programma e non solo. Per quanto riguarda la trasmissione ha detto di ricordare con grande affetto Rosetta sempre spontanea e simpatica e Giuseppe per la sua tenerezza. Entrambi sono arrivati in trasmissione dopo aver partecipato a C'è posta per te. Giuseppe cercava il suo primo amore e credeva fosse Rosetta.

Poi si capì che la destinataria della missiva era la sorella della donna, purtroppo scomparsa. La De Filippi li volle entrambi per inaugurare il nuovo format dedicato agli over. All'inizio Gianni ha detto che provava imbarazzo perché doveva rivolgersi a persone più grandi di lui. Non sono mancate poi le domande su quali siano stati i protagonisti che ha amato di più e quali quelli che invece non gli sono andati a genio. Gianni ha detto la sua anche a proposito della rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Ecco quali sono state le sue parole.

Uomini e Donne, Gianni Sperti: 'Giorgio Manetti mi ha molto deluso'

L'opinionista Gianni Sperti ha detto di essersi affezionato molto a Ida Platano perché con lei ha sofferto. Ha poi aggiunto di aver sentito tutto l'amore che ha provato. È una donna genuina e il suo amore per Riccardo lo ha appassionato sin dal primo giorno. Il più pazzo e imprevedibile è stato invece secondo lui Sossio Aruta.

Ora però ha coronato il suo percorso con la nascita di sua figlia Bianca. Sperti ha detto che gli capita spesso di pensare anche alle coppie che hanno lasciato insieme il programma. Per esempio Biagio e Caterina o Nicola e Jara che stanno per diventare genitori o anche Luisa e Salvio. La loro storia dopo i primi intoppi è decollata alla grande. Poi ha parlato di coloro che in questi anni lo hanno deluso maggiormente.

Primo fra tutti Giorgio Manetti. Ha anche aggiunto che non ama parlare di chi ha ingannato il pubblico a casa e anche loro in studio per non dargli ulteriore visibilità. Cosa ne penserà invece delle continue liti tra Tina e Gemma? Ecco cosa ha detto a tal proposito.

Sperti: 'Tra Tina e Gemma non sempre Gemma ha tutti i torti'

Per quanto riguarda la diatriba che c'è tra Tina Cipollari e Gemma ha detto scherzando che ha ragione la Galgani. Poi ha aggiunto seriamente che ama molto Tina Cipollari e la capisce, ma non sempre è d'accordo con lei. Secondo Gianni Sperti spesso ha ragione Tina, ma a volte Gemma non ha tutti i torti.

E a proposito sempre della dama torinese ha detto di sperare che si fidanzi, anche se non vederla più nello studio di Uomini e Donne sarà un dispiacere perché ormai fa parte delle loro giornate da ben dieci anni.