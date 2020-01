Prosegue l'appuntamento con "Una vita", la seguitissima soap opera spagnola trasmessa ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda la terza settimana di gennaio, ossia da domenica 19 a venerdì 24, svelano tanti colpi di scena, fra cui la proposta di matrimonio di Samuel a Lucia, la complicità di Telmo e la Alvarado, l'ansia di Servante per Paciencia e il piano di Jordi per conquistare Flora. "Una Vita" va in onda ogni giorno su Canale 5 di Mediaset dopo Beautiful a partire dalle ore 14:10.

È possibile rivedere gli episodi della soap in streaming su Mediaset Play nella sezione dedicata.

La proposta di matrimonio di Samuel a Lucia

Servante viene a sapere che l'isola di Cuba dove si trova Paciencia è stata colpita da un fortissimo uragano. Intanto l'Alday chiede nuovamente la mano di Lucia, ma la giovane non accetta in quanto ha bisogno di riflettere prima di fare un passo così importante. Samuel, sebbene capisca che dietro l'indecisione dell'amata ci sia l'ascendente che il Martinez ha su di lei, fa finta di essere comprensivo.

Inigo e Leonor organizzano una trasferta insieme, mentre Jordi Barò approfittando dell'assenza dei due decide di posticipare il suo viaggio a Barcellona per poter sedurre la giovane Barbosa. Zio Gennaro rivela a Lolita che Ceferino per rompere la compromessa matrimoniale che ha contratto con lei, deve innamorarsi di un'altra donna e baciarla. La domestica si reca immediatamente dalla Escolano convincendola a sedurre l'uomo.

Ma Casilda, sentendosi ancora molto legata al defunto marito non accetta la proposta dell'amica. Mentre Celia sospetta che Lucia si sia invaghita di un altro uomo, Ceferino propone a Lolita di trascorrere insieme una serata romantica al cinematografo.

Nel frattempo, la Escolano decide di accettare la proposta di Lolita ritrovandosi a fare da terzo incomodo tra i due "promessi sposi". Ormai resasi conto del fatto che Telmo non l'abbia violentata, Lucia passa gran parte del suo tempo insieme al sacerdote.

L'Alday, assillato da Jimeno Batan, il quale vuole restituito il denaro a suo tempo prestatogli, cerca in tutti i modi di sedurre Lucia, ma invano. Notando l'intimità fra padre Telmo e la Alvarado, Ursula mette in guardia il sacerdote dalle malelingue degli abitanti di Acacias. L'Alday affronta Telmo dicendogli di essere a conoscenza dell'interesse peccaminoso che ha per la Alvarado. Intanto, Jordi innamoratissimo di Flora, per rimanere da solo con lei decide di donare a Inigo e Liberto due biglietti per assistere ad un incontro di boxe notturno, ma un imprevisto finisce per rovinare il suo piano.