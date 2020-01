Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera statunitense "Beautiful", nota in patria con il titolo di "The Bold and The Beautiful". Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 25 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40. Da non dimenticare che le repliche delle puntate odierne della soap possono essere visualizzate anche su Mediaset Play, subito dopo essere state trasmesse su Canale 5. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'adozione illegale della figlia creduta morta di Hope, alla felicità di Steffy nell'adottare Beth e ai tentativi di Reese di impedire che i suoi debitori facciano del male a sua figlia Zoe.

Reese si confiderà con Florance

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Reese confiderà a Florence di non essere felice di aver fatto credere ad Hope che sua figlia fosse morta per avere la possibilità di far adottare illegalmente la bambina la Steffy. Più tardi, il medico confiderà a Flo di aver ideato il piano dello scambio delle culle per salvare la vita di sua figlia Zoe. Allo chalet, Liam consiglierà ad Hope di non conservare più l'ecografia della loro bambina per evitare di soffrire ancora di più la sua perdita.

Reese si recherà da Zoe e confiderà a sua figlia che molto presto la sua situazione economica migliorerà enormemente.

Steffy accetta di adottare Beth

Steffy si lascerà convincere da Taylor ad adottare una sorellina per sua figlia e si recherà ad un incontro organizzato da Reese per vedere la piccola. In quell'occasione, la Forrester junior si innamorerà della bambina a prima vista, decidendo seduta stante di adottarla.

Finito l'incontro con Steffy, Florence chiamerà Reese e gli riferirà che il loro piano sta procedendo nel migliore dei modi. Liam si recherà da Wyatt e gli confiderà di non essere molto convinto della decisione di Steffy di adottare un'altra bambina. Più tardi però, la sua opinione cambierà drasticamente quando Steffy lo chiamerà e gli chiederà di vedere la neonata. Nel frattempo, il piano di Reese andrà avanti grazie a Florence che porterà la bambina a casa di Steffy.

Più tardi, infatti, Taylor consegnerà a Reese i primi 50000 mila dollari della somma pattuita in precedenza per adottare la bimba. I soldi ricevuti dalla Hayes però, non basteranno a placare i debitori di Reese che torneranno nuovamente a minacciare lui e l'incolumità di Zoe. Steffy sarà felicissima nel vedere Liam molto emozionato nel tenere in braccio la piccola Beth. Per evitare che un criminale faccia del male a sua figlia nel corso di uno spettacolo, Reese gli consegnerà i 50000 dollari ricevuti da Taylor.