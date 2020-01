Alcune storyline della soap opera Beautiful prenderanno una piega inaspettata negli episodi che andranno in onda negli Stati Uniti dal 20 al 24 gennaio. Wyatt deciderà di porre fine alla storia con Sally, ma un segreto di quest'ultima potrebbe fargli cambiare idea.

Intanto Eric accetterà la proposta di Brooke: Shauna dovrà andare via da casa sua. Thomas sarà vicino a riconquistare Hope, ma una confessione di Steffy potrebbe mandare a monte il suo piano.

Beautiful, spoiler americani: Wyatt lascia Sally

Sally avrà un brutto presentimento, si renderà contro che Wyatt vorrà lasciarla, per questo cercherà di fare il tutto per tutto per non rompere con lui. Ad ogni modo, lo Spencer lascerà la fidanzata e, non sapendo come motivare la cosa, le dirà che è stufo di "vivere all'ombra" di Liam. Infatti il ragazzo è convinto che la Spectra provi ancora dei sentimenti per lui. Lasciarla sarà dura, ma Wyatt deciderà di mettere la parola fine una volta per tutte e di ritornare dalla sua Flo.

La situazione, però, potrebbe ulteriormente cambiare. Infatti, secondo gli spoiler americani, Sally potrebbe essere affetta da una malattia e la donna deciderà di confessare tutto a Katie.

Brooke aveva fatto a Eric una richiesta molto precisa: mandare via Shauna da casa sua. La Logan, infatti, ritiene che la donna e Quinn siano molto pericolose e che vogliano solamente sabotare il suo matrimonio con Ridge.

Quinn, ovviamente, non accetterà di buon grado la richiesta di Brooke, e per questo motivo deciderà di confrontarsi con lei.

Eric manda via Shauna da casa sua

Intanto per Quinn non ci saranno delle belle notizie da parte di Eric. Stando alle prime anticipazioni, il marito deciderà di accettare la richiesta di Brooke e di mandare via Shauna da casa. Ovviamente, la moglie non accetterà questa presa di posizione del marito, dando tutte le colpe a Brooke, ma Eric le farà capire che, per quanto lo riguarda, lui non si potrà mai tirare indietro nel proteggere la Logan.

Thomas, invece, è riuscito a portare a termine il suo piano: separare Hope e Liam. Negli episodi che andranno in onda negli Stati Uniti dal 20 al 24 gennaio, riuscirà a ottenere ciò che ha sempre desiderato: avere Hope tra le sue braccia. La giovane Logan, infatti, cercherà conforto dopo la rottura con il suo fidanzato, e per questo motivo confiderà proprio a Thomas ciò che sta provando. Ovviamente il giovane Forrester sarà al settimo cielo per questa nuova svolta con Hope.

Steffy, invece, si sentirà in colpa per essersi fatta manipolare da Thomas e aver baciato di conseguenza Liam, e per questo deciderà di mettere le cose in chiaro con Hope: vuoterà il sacco non solo con la Logan ma anche con Liam. Ovviamente Thomas l'affronterà: visto che sta riuscendo a conquistare il cuore di Hope, non vuole che sua sorella mandi a monte il suo piano.