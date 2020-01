Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che continua a riscuotere grande successo di ascolti su Canale 5. Lo scorso 9 gennaio c'è stata una nuova registrazione del trono classico, la quale è stata decisamente ricca di sorprese e colpi di scena. Tra questi c'è stata anche la presentazione del nuovo tronista Daniele Dal Moro, che aveva già partecipato al Grande Fratello. Sara, invece, si trova divisa tra Sonny e Giuseppe.

Uomini e donne, registrazione del 9 gennaio: non c'è stata la scelta di Giulio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta il 9 gennaio riportate da Il Vicolo delle News, rivelano che contrariamente a tutte le aspettative del pubblico non c'è stato spazio per la scelta di Giulio Raselli. Il tronista non era presente in studio e quindi al momento non si hanno ulteriori notizie e dettagli su quella che poi sarà la sua scelta finale, la quale era stata annunciata dallo stesso Giulio nella precedente registrazione del programma sentimentale della De Filippi.

Occhi puntati così su Sara, la quale questa settimana è uscita in esterna con Sonny che durante l'esterna ha anche usato termini forti nei confronti del suo rivale Giovanni, che ha definito un 'deficiente'. Sonny poi non ha gradito il comportamento di Sara con il cameriere del locale dove sono andati a fare l'esterna, al punto da definirla 'civettuola'. L'esterna con Giuseppe, invece, è andata molto bene: tra i due si è creato un ottimo feeling.

Gli spoiler di Uomini e donne, inoltre, rivelano che Carlo è uscito in esterna con Marianna: tra i due c'è stato un bacio mentre erano sdraiati sul divano. Il tronista è uscito anche con Cecilia e pure in questo caso non è mancato il bacio. Dell'esterna con Marika, invece, non sono stati trasmessi filmati nel corso della puntata.

Nuovo tronista a Uomini e donne: arriva Daniele Dal Moro, ex concorrente del GF

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne trono classico del 9 gennaio rivelano che c'è stata la presentazione del nuovo tronista in carica. Trattasi del giovanissimo Daniele Dal Moro, che il pubblico di Canale 5 aveva avuto modo di conoscere nelle vesti di concorrente dell'ultima edizione del GF condotto da Barbara D'Urso, dove si fece notare anche per la sua relazione con la bella Martina Nasoni, proclamata poi vincitrice.

Daniele nel suo filmato di presentazione ha ammesso che alla soglia dei trent'anni di età è alla ricerca di una donna con la quale poter condividere i momenti più belli della sua vita. Si definisce una persona determinata, egocentrica ma al tempo stesso anche sensibile.