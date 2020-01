Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che andrà in onda in prima visione assoluta anche nella settimana che va dal 6 al 10 gennaio 2020 con nuovi attesi episodi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che per Filippo non sarà affatto facile fare i conti con la presenza decisamente ingombrante di Viviana, la quale potrebbe mettere in seria difficoltà il suo rapporto con Serena che fino a poco tempo fa faceva 'acqua da tutte le parti'.

E questa settimana arriverà il colpo di grazia, dato che Serena deciderà di chiudere la loro storia.

Un posto al sole, le anticipazioni 6-10 gennaio: Filippo rivede Viviana

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse in televisione fino a venerdì 10 gennaio rivelano che Filippo non sta vivendo affatto bene il ritorno a Napoli di Viviana e si sente oppresso dalla sua presenza. E così penserà che sia giunto il momento di dire tutta la verità a Serena e quindi confessarle che durante il soggiorno a Tenerife, ha avuto una scappatella con quella donna.

Filippo è sul punto di dire tutto a Serena, quando però la donna dovrà scappare perché ci sarà un nuovo problema idraulico in una delle stanze del bed and breakfast. Gli spoiler della soap opera di Rai 3 rivelano che proprio durante questo momento di assenza, Filippo riceverà un messaggio da parte di Viviana. Quest'ultima gli dice che vuole rivederlo al più presto e in tutta fretta l'uomo deciderà di abbandonare sua moglie, dicendole che parleranno più tardi.

Così Filippo uscirà di casa pronto a raggiungere Viviana e ad avere questo atteso confronto. L'uomo pensa che Viviana abbia ancora voglia di minacciarlo ma questa volta non sarà così. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, infatti, rivelano che la ragazza vuole ripartire al più presto e quindi lasciarlo in pace una volta per tutte.

Serena chiude con Filippo

Tutto sembra andare per il verso giusto, ma Filippo non sa che ad osservarli a distanza c'è Serena che davanti a quella scena rimarrà a dir poco senza parole. Adesso, infatti, cominceranno ad esserle chiare un bel po' di cose e finalmente capirà anche il perché della visita del tutto inaspettata di Viviana al bed and breakfast.

Sospettosa, una volta che sarà a casa, chiederà al marito di dirgli tutta la verità e soprattutto con chi è stato. A quel punto Filippo sarà in estrema difficoltà e dirà una bugia, ma poi sarà costretto a confessare tutto. Un durissimo colpo per la bella Serena, la quale a quel punto deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione con Filippo. Ormai c'è poco da fare e per Serena tra loro due è finita.