Un posto al sole, l'amatissima soap opera targata Rai 3, non ha smesso di appassionare il suo numeroso pubblico neanche nel freddo periodo natalizio. Archiviati i festeggiamenti per il Santo Natale e per l'arrivo del nuovo anno, gli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio torneranno a proporre gli intrecci sentimentali e lavorativi che hanno fatto della produzione partenopea una delle più amate del piccolo schermo italiano. In particolare le prossime trame si focalizzeranno sulla complessa vicenda che, nelle ultime settimane, ha coinvolto il personaggio di Marina Giordano.

La donna, dopo una brusca lite con Alberto Palladini, dovrà affrontare un’emergenza improvvisa che metterà a rischio il futuro dei cantieri. Solo più tardi l'imprenditrice comprenderà che il pericolo derivi dalla reale possibilità che una grossa società, spinta da motivazioni poco chiare, possa acquisire le quote dei cantieri. Come se non bastasse, la tranquillità della Giordano verrà messa a dura prova da un'inaspettata proposta non meglio precisata.

Spoiler Un posto al sole: la Cirillo si confronta con Filippo

L'altro filone che verrà affrontato nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole riguarderà l'ormai annunciata crisi tra Serena e Filippo. La donna, insospettita dagli insoliti comportamenti del marito, inizierà ad indagare per scoprire se tra Filippo e Viviana sia successo qualcosa. I dubbi, sempre più pressanti, spingeranno dunque la Cirillo ad avere un duro confronto con il marito. La crescente tensione che ne scaturirà costringerà quindi Serena a prendere una difficile decisione che potrebbe mettere in serio pericolo il futuro della coppia. Novità in vista anche per Patrizio Giordano. Silvia e Arianna offriranno infatti al ragazzo il ruolo di chef al Caffè Vulcano. Una proposta ostacolata dalle richieste economiche del giovane Giordano e dalle insistenze di Vittorio.

Il figlio di Guido, infatti, spingerà Alex a tornare al suo vecchio lavoro così da poter passare più tempo insieme alla fidanzata.

Franco si scontra con la maestra Gagliardi

Risvolti interessanti riguarderanno anche la controversa storyline che, nell'ultimo mese, ha coinvolto la piccola Bianca e la maestra Gagliardi. Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 gennaio, Franco sarà sempre più preoccupato dallo stato psicologico della figlia che dimostrerà, ancora una volta, di temere troppo il giudizio della sua insegnante. E' per questo che l'uomo si deciderà ad affrontare Maria Grazia in un duro confronto. Più tardi Angela, estremamente allarmata dallo scontro verbale avuto dal marito, cercherà di convincere l'uomo a porgere le sue scuse alla maestra della figlia.