Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio, Serena avrà parecchi dubbi riguardo suo marito Filippo, poiché l'uomo si comporterà in maniera alquanto ambigua e sospetta. Così la donna inizierà ad indagare e vorrà capire se tra suo marito e Viviana sia successo qualcosa. Nel frattempo, Mia e Carla andranno molto d'accordo, tanto da iniziare a costruire un vero rapporto.

Serena turbata da Filippo

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio, Vittorio sarà desideroso che Alex torni a lavorare presso il Vulcano, così da trascorrere più tempo insieme a lei. Frattanto, Raffaele cercherà di sistemare i nervosismi tra Renato e Otello. Più tardi Serena sarà notevolmente turbata nei riguardi di Filippo e chiederà all'uomo un confronto. Successivamente Arianna e Silvia proporranno a Patrizio di lavorare presso il Vulcano, ma l'uomo vorrebbe più denaro di quanto offerto e qualcuno non si farà scrupoli a mettere zizzania durante la trattativa.

Franco preoccupato per Bianca

Ornella e Raffaele cercheranno di far chiarire Otello e Renato, ma senza successo. Poi Renato prenderà una decisione, la quale potrebbe aggravare ancor di più la situazione già abbastanza complicata. Serena, oramai esasperata dalla strana situazione con Filippo, prenderà un'ardua decisione. Intanto, la trattativa per l'assunzione di Patrizio presso il Vulcano si complicherà per colpa di Vittorio. Giulia sarà assai presa dalla sua conoscenza virtuale con Marcello, poiché l'uomo le darà molta attenzione. Franco sarà piuttosto preoccupato per Bianca, poiché la bambina sarà ormai terrorizzata dal giudizio della maestra Maria Grazia. Nel contempo, la crisi tra Serena e Filippo crescerà sempre di più. La donna non avrà intenzione di perdonare suo marito per il suo comportamento così sfuggente e pieno di contraddizioni.

Naturalmente, la piccola Irene risentirà della difficile situazione. Stando alle anticipazioni, Roberto e Marina si ritroveranno ad affrontare un problema imprevisto, che rischierà di mettere in crisi il futuro dei Cantieri: la donna sarà in difficoltà, ma riceverà una proposta improvvisa. Franco sarà esasperato e affronterà duramente la maestra Gagliardi. Angela sarà alquanto turbata dall'atteggiamento poco consono avuto dall'uomo e lo costringerà a chiedere scusa all'insegnante di Bianca. Niko incontrerà Beatrice all'improvviso e gli chiederà notizie riguardo il lavoro, ma sarà interessato anche ad Aldo Leone, del quale non ha più saputo nulla.