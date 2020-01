Manca veramente poco al ritorno dell'Arrowverse sugli schermi della tv statunitense. Il 14 gennaio un appuntamento imperdibile per i fan delle Serie TV DC concluderà Crisi sulle Terre Infinite, il mega crossover in cinque parti iniziato con il nono episodio di Supergirl 5, proseguito con Batwoman 1x09 e interrottosi con l'episodio 9 di The Flash 6. Martedì 14 il crossover riprenderà nel nono appuntamento con Arrow 8 e si concluderà nel primo episodio di Legends of Tomorrow 6. The CW ha rilasciato il promo finale in cui sono presenti tutti i personaggi dell'Arrowverse, compreso Oliver Queen nelle vesti di un personaggio diverso da Green Arrow.

Come il pubblico ha già visto nelle prime tre parti di Crisi sulle Terre Infinite, l'arciere mascherato è morto e successivamente resuscitato. Oliver è diventato quel 'qualcos'altro' di cui ha sempre parlato nella serie che quest'anno dirà addio agli appassionati fan alla fine di gennaio. Gli spoiler rivelano che l'eroe di Star City tornerà nel crossover con l'identità di Spectre.

Spoiler Crisi sulle Terre Infinite: Oliver Queen non tornerà come Green Arrow

Il final promo di Crisi sulle Terre Infinite, il più lungo crossover dell'Arrowverse, è incentrato sullo scontro tra i supereroi delle serie tv DC e l'Anti-Monitor.

Insieme a Barry/The Flash, a Kara/Supergirl e a tutti gli altri c'è anche un 'nuovo' Oliver Queen. Come è stato mostrato nelle prime tre parti di Crisis, l'arciere di Star City si è sacrificato ed è morto per concedere agli ultimi abitanti di Terra-38 di fuggire. Scossi dalla scomparsa dell'eroe, i suoi cari, la figlia Mia e gli amici John e Sara, hanno cercato di riportarlo in vita nel Pozzo di Lazzaro. Un piccolo inconveniente ha però ostacolato il ritorno di Oliver: la sua anima non ha viaggiato insieme al corpo ed è stato perciò necessario l'intervento di John Constantine e di Lucifer Morningstar. Una volta rintracciata l'anima l'eroe si è rifiutato di andare con loro perché sembra avere un'altra missione da compiere.

Nel trailer diffuso da The CW vengono mostrati i supereroi faccia a faccia con il nemico, l'Anti-Monitor.

Dalle immagini si prevede un epico scontro. Stando agli spoiler, salvare il Multiverso non sarà facile perchè il villain rappresenta l'Apocalisse, ma il ritorno di Oliver ridarà speranza al team. Nelle vesti di Spectre, l'arciere sarà fondamentale per sconfiggere il nemico, ma a quale prezzo? Oliver Queen non sarà più lo stesso?

Nella sinossi del finale di Crisi sulle Terre Infinite spoiler su Arrow che sarà 'qualcos'altro': Spectre

Il pubblico dovrà attendere di vedere i due episodi finali di Crisi sulle Terre Infinite per scoprire se e come il Multiverso verrà salvato. L'emittente The CW è stata ben attenta a non far trapelare nulla sull'esito della battaglia e sul destino dei pianeti ancora in vita. Delle brevi sinossi emerge il ritorno di Oliver Queen, non più come Green Arrow ma come Spectre, un personaggio potente che ridarà speranza agli altri supereroi che si preparano allo scontro con l'Anti-Monitor.

Dopo essere stati imprigionati nel Vanishing Point, i Campioni cercheranno un modo per uscirne. La situazione non sarà facile per l'iniziale scomparsa di Flash, ma il ritorno di Oliver cambierà la situazione. Secondo gli spoiler diffusi in rete, verrà anche narrata la storia delle origini sia di Monitor che della sua nemesi. L'hype è a mille per il gran finale perchè è tutto avvolto nel mistero, ma per quanto riguarda l'Arrowverse una cosa è certa: dopo Crisis nulla sarà più come prima.