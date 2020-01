Sarà vero che ai sentimenti non si comandi e che le ferite del cuore brucino anche dopo anni? O si è trattato di un regolamento di conti a distanza di molto tempo? La 39enne attrice pugliese Licia Nunez, fin dalla clip di presentazione prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha manifestato una sofferenza d'amore risalente a quasi 10 anni prima. La Nunez ha raccontato che l'oggi 59enne Imma Battaglia, sua compagna per sette anni, l'avrebbe tradita con Eva Grimaldi, poi diventata sua moglie.

Per questo, nella seconda puntata del reality giunto alla quarta edizione, andata in onda venerdi, c'è stato un confronto diretto tra le due, non a lieto fine. L'interprete de Le tre rose di Eva ha trovato nel salotto del Grande fratello l’attivista per i diritti LGBT.

Il confronto con l'ex

Licia Nunez con l'attuale compagna, Barbara Eboli, era stata invitata all'unione civile celebrata lo scorso maggio tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Evidentemente, però, qualcosa della sua storia con Battaglia ha continuato a turbarla.

Di fatto, all'entrata nella 'casa', si è subito sfogata con gli altri partecipanti: si è presentata come l'ex di Imma Battaglia, ha parlato del presunto tradimento della compagna dell'epoca, sia pure in un rapporto in crisi. Si è così fatta notare al grande pubblico e alla produzione del programma. Al termine della prima puntata, Alfonso Signorini ha detto che la questione meritava un approfondimento. E così è stato: Licia, nella seconda puntata del reality, è stata chiamata nel confessionale dove ha confermato le sue dichiarazioni. Poi, in uscita, ha trovato a sorpresa Imma nel salotto.

L'ex, irritata non poco, l'aveva già invitata attraverso i social a raccontare tutta la verità. Invito ribadito di persona nell'incontro inatteso. Si è accomodata nervosamente sul divano della casa, per dire a Licia che le storie vanno raccontate bene, specie in nome dell'amore che c'è stato.

Ha invocato rispetto anche per Eva Grimaldi. Ha dichiarato di essere sempre stata una donna onesta e solidale, di averla rispettata e sostenuta durante la loro relazione, nella consapevolezza che tra loro c'erano 18 anni di differenza. La relazione, era infatti iniziata nel 2004, Licia 26enne e Imma 45enne.

La Battaglia ha detto che l'amore provato per la giovane attrice è stato forte e profondo e che la relazione è stata molto felice durante i primi anni. Riguardo al punto cruciale della questione, ha poi riferito di non aver tradito Licia, ma di essersi innamorata di Eva. E se lo ha fatto è perché tra loro due si era rotto qualcosa e Licia ne era cosciente dal momento che ne avrebbero parlato continuamente. La Battaglia ha detto che nel periodo della loro relazione, Licia era assorbita dal lavoro.

Ciononostante lei avrebbe continuato a sostenerla senza giudicarla, anche se tante cose non le sarebbero state chiare.

A Signorini, che ha chiesto chiarimenti in merito, la Battaglia ha riferito che Licia non ha raccontato tutta la verità. Imma ha dovuto festeggiare il suo 50esimo compleanno da sola a Gerusalemme con la mamma: Licia le ha regalato un bellissimo orologio, ma non era con lei, per lavoro. E, a seguire, l'ha lasciata da sola in vacanza su un'isola greca. Licia, con apparente freddezza, ha ribadito la sua versione, ammettendo di avercela con Eva Grimaldi. "Noi dovevamo prima risolvere la nostra storia", ha affermato l'attrice.

“Sei una bugiarda", ha ripetuto diverse volte Imma uscendo dalla casa.

Intervengono le nuove compagne

"Sarò sempre al tuo fianco": termina così un post Instagram, nel quale Eva Grimaldi ha manifestato tutto il suo amore per Imma a pochi mesi dalla loro unione civile. Ma la vicenda è tutt'altro che conclusa: il chiarimento in realtà ha fatto solo infervorare di più la Nunez che, terminata la diretta, ha pianto e si è ancora sfogata con i 'coinquilini'. Dopo lo sfogo dell’attrice, è intervenuta la sua compagna, l'imprenditrice romana Barbara Eboli, via Instagram e attraverso una dichiarazione al Messaggero.

"Vedere Licia piangere in televisione è stato doloroso. Avrei voluto dirle: tranquilla, io ci sono", ha detto sottolineando che da due anni vivono un grande amore e non sarà questa vicenda ad intaccarlo.

Intanto il pubblico del Grande Fratello è spaccato. C'è chi dà ragione ad Imma, ritenendo che l'ex abbia trovato un modo squallido per farsi pubblicità, e per di più in un reality. Vladimir Luxuria, sua amica di lunga data, sostiene che la Nunez non abbia detto tutta la verità. Parte del pubblico, invece, 'condanna' l'attivista: Licia sarebbe una donna ferita che avrebbe meritato un'ammissione di colpa.

"Bastava ammettere che nella vita si può sbagliare e può succedere di innamorarsi di un'altra persona. Voler passare per persone perfette è sbagliato e fastidioso", ha scritto una utente.