Parte bene ma non benissimo questa quarta edizione del Grande Fratello VIP diretta da Alfonso Signorini. La programmazione di ieri sera, mercoledì 8 gennaio, è stata particolarmente difficile per il reality show, il quale si è scontrato con Heidi su RAI 1 e con le repliche de L'Amica Geniale su RAI 2. Per tale motivo, il GF VIP non si è aggiudicato la vittoria in termini di ascolti ma si è piazzato al secondo posto battuto dalla fiction di RAI 1. Nonostante tutto, però, il programma è riuscito a coinvolgere un numero di telespettatori pari a 3.405.000 con uno share del 20,2%.

Confronto tra gli ascolti del Grande Fratello VIP 4 e le precedenti edizioni

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 4. In tale occasione, il conduttore Alfonso Signorini ha presentato al suo pubblico i vari concorrenti che hanno deciso di intraprendere questa esperienza e gli opinionisti che lo accompagneranno in questa avventura. Dando un'occhiata agli ascolti registrati ieri sera sulle varie emittenti televisive, però, è emerso che il Grande Fratello VIP ha registrato l'esordio più basso degli ultimi anni.

Il programma, infatti, ha raggiunto il 20,2% di share, un risultato buono ma non certamente eccellente.

Facendo un confronto con le precedenti edizioni blasonate, infatti, è emerso che la prima puntata della prima stagione VIP del GF, risalente al 2016, registrò il 21,60% di share. La seconda stagione, invece, sempre condotta da Ilary Blasi, arrivò addirittura al 24,53% di share. Quella precedente a questa, invece, il 20,95%.

I risultati della concorrenza e l'argomento clou della puntata del GF VIP

In merito alla concorrenza, invece, il sito di Davide Maggio ci riporta che la fiction basata sul cartone Heidi ha fatto un vero e proprio boom di ascolti riuscendo a tenere incollati al televisore ben 4.437.000 telespettatori. Si tratta di quasi un milione di persone in più rispetto al Grande Fratello VIP.

Su RAI 2, invece, la replica della serie L'Amica Geniale ha registrato 1.274.000 spettatori con uno share pari al 5,4%. Chi l'ha visto, su RAI 3, invece, ha coinvolto 1.749.000 spettatori. infine, Safe su Italia 1 1.878.000 spettatori.

Tornando al Grande Fratello VIP, tra gli argomenti più entusiasmanti trattati nel corso della puntata di ieri c'è stato, sicuramente, il possibile ingresso in casa di Serena Enardu. La ragazza, infatti, è in attesa del responso del televoto per capire se potrà entrare in casa per poter parlare con Pago e chiarire alcune cose in sospeso. Sua sorella Elga, ovviamente, attraverso il suo profilo Instagram, non sta facendo altro che esortare le persone a votare con un sì.