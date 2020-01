Il Grande Fratello Vip è tornato in onda su Canale 5 con la quarta edizione che ha debuttato questa sera con la conduzione di Alfonso Signorini. Il reality show, tra i più amati dal pubblico italiano, quest'anno accoglierà tra le mura domestiche di Cinecittà un nuovo cast di personaggi famosi, pronti a cimentare con la 'convivenza forzata'. E per chi non avesse potuto seguire la prima puntata del nuovo GF Vip 4 in diretta televisiva su Canale 5 può sempre rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito Mediaset Play oppure in televisione su La5.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 4 visibile in streaming online e in televisione

Nel dettaglio, infatti, la prima puntata del GF Vip in onda questa sera potrà essere rivista in replica streaming accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, cliccando nella sezione dedicata interamente al reality show di Canale 5. In questo modo, quindi, si ha la possibilità di rivedere la puntata d'esordio di questa quarta edizione in streaming in qualunque momento lo si desideri, dato che scaricando l'applicazione omonima sul proprio tablet oppure sul cellulare, si può rivedere anche se si è in treno oppure in pullman comodamente dal proprio dispositivo mobile preferito.

Sarà possibile rivedere la prima puntata di quest'anno anche in televisione sul canale free La5. La replica di questa settimana è in programma per giovedì 9 gennaio a partire dalle ore 21:10 circa sul canale 30 del digitale terrestre free.

Diverse saranno anche le finestre quotidiane che nel palinsesto di Canale 5 daranno spazio alle avventure dei nuovi concorrenti del GF Vip 4. Dal lunedì al venerdì è prevista una striscia quotidiana sulla rete ammiraglia Mediaset verso le 16:05 mentre su Italia 1 il reality show verrà trasmesso alle 13 e alle 18.

Nel cast del nuovo GF Vip 4 anche Antonella Elia e Michele Cucuzza

Quello di quest'anno è sicuramente uno dei cast più forti per il reality show. Tanti i volti di punta che possono assicurare lo show all'interno della casa più spiata d'Italia. Tra questi vi è l'eclettica Antonella Elia ma anche la bellissima Rita Rusic.

E poi ancora tra le vip in gara c'è anche la bellissima Paola Di Benedetto, protagonista di numerosi flirt tra cui quello con Francesco Monte.

Tra i concorrenti uomini di questa edizione, invece, spicca il nome di Fabio Testi che alla veneranda età di 78 anni ha deciso di rimettersi in gioco e di concedersi questa nuova opportunità lavorativa all'interno della casa più famosa d'Italia. Presente anche il giornalista Michele Cucuzza, che per anni è stato il volto di punta della trasmissione La vita in diretta su Rai 1.