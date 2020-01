La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da qualche ora ed è già arrivato il momento delle prime polemiche, che hanno coinvolto uno degli inquilini della Casa. Protagonista di numerose critiche che stanno rimbalzando nei social network è Fabio Testi, in seguito al suo trasferimento nel privè. Sono state le inquiline, infatti, a decidere che sia lui il primo concorrente eliminato di questa edizione anche se Testi non ha fatto ritorno in studio come aveva creduto. Al contrario, il GF gli ha dato la possibilità di restare in gara all'insaputa degli altri concorrenti.

E proprio nel privè, dove ha incontrato gli 'highlander' Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, Testi ha pronunciato un'affermazione che non è affatto piaciuta al popolo del web. Le sue parole sono state definite maschiliste da diversi telespettatori, alcuni dei quali le hanno considerate un vero insulto alla lotta contro la violenza sulle donne.

La frase di Fabio Testi

Nella prima puntata trasmessa ieri 8 gennaio, il Grande Fratello ha chiesto alle donne della Casa di fare il nome del concorrente che dovrà essere eliminato.

La scelta è ricaduta su Fabio Testi che, dopo avere creduto di avere già concluso la sua esperienza nel reality show, è stato trasferito nel privè. Qui ha raccontato ai colleghi Pasquale, Salvo, Patrick e Sergio che sono state le inquiline ad eliminarlo e la discussione si è fatta particolarmente ironica, con diverse battute da parte degli abitanti dei tugurio. E proprio in questo momento goliardico, Volpini si è chiesto: "Ma perché lo hanno mandato fuori? È questo che mi domando!" Alle sue parole, Testi ha replicato con l'espressione che ha indignato diversi utenti del web ovvero: "Perché avevano paura di essere violentate". La sua affermazione, nella confusione del momento, non è stata udita da Alfonso Signorini che non ha chiesto ulteriori chiarimenti in tal senso.

Il web chiede l'espulsione di Fabio Testi

È già pronto un interessante argomento di discussione per la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 che sarà trasmessa venerdì 10 gennaio su Canale 5. Dopo avere udito la frase pronunciata da Fabio Testi, diversi internauti si sono espressi in modo molto critico contro di lui. Il gieffino è stato considerato da taluni una persona maschilista e omofoba, mentre la sua affermazione è stata definita un insulto alla lotta contro la violenza sulle donne. Queste sono solo alcune delle frasi pubblicate in rete: "Che battuta triste fatta da un uomo triste" o ancora " prima squalifica? Testi che rovina in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne”. La speranza degli utenti è che venga dato un segnale forte sulla questione, attraverso una squalifica, o quanto meno un rimprovero contro il neo-gieffino.