Inaspettato scontro in diretta tv tra Barbara D'Urso e Taylor Mega: la presentatrice di Live ha messo in stand-by la ragazza da tutte le sue trasmissioni dopo aver saputo che ha fatto un gestaccio nei confronti della Polizia. L'influencer si è sfogata sui social network sia contro la napoletana che contro gli autori che, a suo dire, non avrebbero rispettato gli accordi presi in precedenza sull'ospitata di ieri, domenica 19 gennaio.

Barbara d'Urso rimprovera la Mega su Canale 5

La prima puntata del 2020 di Live-Non è la D'Urso è stata piuttosto movimentata: domenica 19 gennaio, infatti, la conduttrice si è resa protagonista di una presa di posizione nei confronti di una sua ospite quasi fissa delle sue trasmissioni, Taylor Mega.

Mentre chiacchierava con l'influencer in collegamento sulla lite che ha avuto con Antonella Elia (oggi concorrente del Grande Fratello Vip 4), la padrona di casa è stata messa al corrente da qualcuno di un episodio che ha fatto indignare lei e tutti i telespettatori.

Un parente della gieffina, infatti, ha reso pubblico uno scatto nel quale la giovane faceva un gestaccio (il dito medio per la precisione) davanti ad una camionetta della Polizia: la foto incriminata è stata condivisa dalla 'star del web' sul suo seguitissimo profilo Instagram qualche mese fa.

Quando Barbara d'Urso si è resa conto della gravità della cosa, ha immediatamente sollecitato Taylor a confermare o smentire questo episodio: la Mega, però, ha fatto la vaga dicendo di non ricordare l'immagine in questione.

Il saluto sarcastico di Barbara d'Urso alla Mega conquista il web

Dopo aver avuto conferma da parte degli autori che Taylor ha davvero fatto un gestaccio alle Forze dell'Ordine in una foto, Barbara D'Urso le ha detto: "Sono d'accordo se per un periodo non compari più nelle mie trasmissioni".

La presentatrice di Live faceva riferimento a quanto aveva detto poco prima l'influencer in collegamento: ovvero che per un po' non intende comparire in televisione perché sta lavorando ad un importante progetto ancora top secret.

Prima di andare avanti con il programma, la conduttrice si è rivolta alla Mega e sarcastica le ha detto: "Va bene, ciao. Buona fortuna Taylor". La decisione di Carmelita di estromettere, seppur momentaneamente, la ribelle ragazza da tutti i suoi show, ha fatto esultare gli utenti della rete che, d'accordo con lei, hanno considerato il gesto della giovane offensivo ed irrispettoso nei confronti di chi rischia la vita ogni giorno per difendere i cittadini.

Taylor furiosa con Barbara d'Urso e Mediaset

Terminato il suo intervento a Live, Taylor ha usato Instagram per provare a difendersi dalla pesante accusa che le è stata lanciata in diretta Tv ieri sera. La Mega, visibilmente nervosa, ha informato i suoi follower che non voleva partecipare al programma perché, come ampiamente annunciato nei giorni precedenti, si prende una pausa dalla Tv per lavorare ad un nuovo progetto.

"Mi rompono il c... da un mese per parlare in televisione e oggi ci sono andata per dire che mi sto impegnando su altro. Mi hanno messo in messo ad un talk dove non potevo non dire la mia", ha tuonato la giovane sui social network alcune ore fa. "La presentatrice (l'influencer non ha mai nominato direttamente Barbara d'Urso) ha ribaltato la cosa, perché gli autori sapevano che non doveva andare così.

Sono allibita, non ho parole".

La Mega ha anche 'minacciato' di rendere pubbliche le conversazioni private che ha avuto nei giorni scorso con alcuni autori di Live per dimostrare che è soltanto lei a dire la verità in tutta questa storia. "Adesso me ne sbatto e parlo, perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti", ha concluso un'arrabbiatissima Taylor.