Dopo 18 giorni di "latitanza", Luigi Mario Favoloso si è fatto vivo: a comunicarlo al pubblico, è stata Barbara D'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 che è andata in onda oggi, mercoledì 15 gennaio. La presentatrice ha informato i telespettatori che il napoletano ha parlato a lungo con i suoi collaboratori, ha detto loro di non essere in Italia e che tutto quello che ha raccontato Nina Moric sulla fine della loro storia non è vero.

Barbara D'Urso al pubblico: 'Favoloso ci ha telefonato'

Sono tante e tutte molto interessanti le anticipazioni che Barbara D'Urso ha dato poco fa su un caso che da circa 20 giorni è sulla bocca di tutti: la presunta sparizione di Luigi Mario Favoloso.

Nel corso della diretta di Pomeriggio 5 del 15 gennaio, la presentatrice ha fatto sapere che il napoletano ha telefonato alla sua redazione con una scheda non italiana ed ha parlato a lungo della brutta situazione nella quale verserebbe.

"Luigi sta bene, è all'estero e non vuole che si sappia dove perché per ora non vuole essere trovato", ha detto la padrona di casa del format Mediaset pochi minuti fa.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha anche spiegato ai suoi interlocutori le ragioni della sua fuga dall'Italia, ma non vuole che vengano resi noti perché si tratterebbe di una situazione piuttosto delicata.

L'ex di Nina Moric racconta la sua verità in privato a Barbara D'Urso

Stando a quello che ha appena riportato la D'Urso a Pomeriggio 5, Favoloso avrebbe anche smentito categoricamente il racconto scioccante che ha fatto Nina Moric a Domenica Live pochi giorni fa.

"Lui ci ha dato una versione opposta, smentisce tutto", ha fatto sapere Barbara in diretta su Canale 5.

Si ricorda che la modella croata ha sostenuto davanti alle telecamere che il suo ormai ex fidanzato le avrebbe messo varie volte le mani addosso e, in una recente occasione, anche suo figlio Carlos Maria Corona sarebbe stato malmenato dal napoletano.

Luigi ha chiesto espressamente alla redazione del programma Mediaset di non rendere pubblico né il posto dove si è rifugiato da qualche tempo né le motivazioni che l'hanno spinto a lasciare l'Italia e non farsi vivo per più di due settimane.

Barbara D'Urso promette: 'Luigi tornerà a farsi vivo'

La presentatrice di Pomeriggio 5 non ha aggiunto molto altro pochi minuti fa in merito alla telefonata molto lunga che c'è stata tra la sua redazione e Luigi Mario Favoloso.

"Per ora posso dirvi solo questo. Lui tornerà a farsi vivo per spiegarci le ragioni di questo gesto", ha concluso la D'Urso prima di informare i suoi telespettatori che sarebbero molto gravi le motivazioni che il napoletano ha raccontato alle persone che lavorano con lei su questa brutta storia.

Il ragazzo, infine, si sarebbe detto anche molto dispiaciuto del fatto che sua madre è stata messa in discussione sia da Nina Moric che da alcune sue amiche, che l'hanno considerata complice della finta sparizione del figlio.