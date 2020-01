Nel corso della prima puntata della nuova stagione di Live - Non è la d’Urso, Taylor Mega è stata invitata a parlare del suo rapporto di odio con la concorrente del Grande Fratello VIP, Antonella Elia. Nel corso del talk sul reality di Canale 5, la Taylor è intervenuta per comunicare la sua decisione di ritirarsi, per un periodo indefinito, dalla televisione per poter concludere dei progetti segreti che possano far capire al grande pubblico la sua vera personalità. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata pochi secondi dopo: un amico di Antonella Elia ha fatto presente che la bellissima influencer avrebbe mostrato il dito medio dinanzi ad una camionetta della polizia.

Chiamata a rispondere Taylor è apparsa molto vaga, come se volesse sottrarsi ad una risposta. Barbara, per questo motivo, ha deciso di interrompere immediatamente il collegamento con lei.

Barbara d’Urso ha chiuso il collegamento con Taylor Mega

Il tutto si è consumato in pochi istanti. Taylor non ha voluto rispondere alla domanda che le è stata posta dalla conduttrice, dichiarando di non ricordare questo episodio. Ricevuta questa risposta, Barbara d’Urso ha cambiato completamente atteggiamento con l’influencer: le ha chiesto più volte di dire la verità su questa foto, perché se fosse stato vero lei non l’avrebbe più invitata nelle sue trasmissioni, in quanto quel gesto è contrario all’educazione e alla logica delle trasmissioni di Videonews.

Taylor è rimasta vaga, continuando a dichiarare di voler lasciare la televisione. Arrivate a questo punto, Barbara ha deciso di salutarla chiudendo immediatamente il collegamento. ‘Se fosse vero non ti vorrei più nelle mie trasmissioni’. Con queste parole sembra concludersi l’avventura di Taylor Mega nei programmi della d'Urso.

Taylor Mega si scaglia contro Mediaset e Barbara d’Urso

Abbandonata la trasmissione, Taylor ha immediatamente voluto chiarire la sua posizione attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram.

L’influencer ha dichiarato di essere stata invitata dagli autori del programma unicamente per parlare dei suoi futuri progetti e salutare la conduttrice grazie alla quale è stata presente molto spesso in televisione. Ricordiamo, infatti, che Taylor Mega è stata ospite nella sedicesima edizione del Grande Fratello condotto proprio da Barbara d’Urso. La ragazza è basita dall’atteggiamento di Mediaset, dal momento che, come lei stessa ha dichiarato, era stava invitata unicamente per questo e non per affrontare gli argomenti legati alla permanenza nella casa del GF VIP di Antonella Elia.

‘Io sono allibita, non ho parole, non so se pubblicare le conversazioni con gli autori’. Così ha tuonato la ragazza su Instagram. Insomma, un vero e proprio colpo di scena nella trasmissione di Barbara d’Urso. Nessuno si sarebbe aspettato una conclusione del genere nel rapporto tra la conduttrice e l’influencer. Resta da vedere come si evolverà la vicenda tra le due donne.