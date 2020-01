Intrighi e strane alleanze nelle nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 dal 7 all'11 gennaio 2020 svelano che Steffy finirà con l'adottare, seppur inconsapevolmente, Beth. Reese dunque riuscirà a portare a termine il suo piano, coinvolgendo l'ignara Florence. Per uno strano gioco del destino, Liam incontrerà la figlia che ha creduto di aver perso in quella maledetta notte nell'isola di Catalina.

Liam riconoscerà sua figlia? Purtroppo no. Reese infatti, abile stratega, ha fatto in modo che lo Spencer potesse vedere una neonata purtroppo trapassata nell'ospedale di Catalina, scambiando per tempo le culle.

Sarà così che avrà inizio una lunga e complicata storyline che avrà come protagonisti assoluti Liam, Hope e Steffy. Di seguito, gli spoiler settimanali.

Anticipazioni Beautiful dal 7 all'11 gennaio 2020: Steffy e Taylor a Malibu

La soap opera americana campionessa di ascolti torna su Canale 5 da martedì 7 gennaio con una puntata da non perdere. Reese, ansioso di mettere una pezza ai suoi debiti di gioco, premerà affinché Steffy accetti di adottare la neonata fatta passare per figlia di Flo. La Fulton inizierà a sospettare che il medico le stia nascondendo qualcosa ma, nonostante le insistenti domande, non otterrà alcuna informazione.

Certa ormai di essere parte del gioco e non potendo fare marcia indietro, Florence appoggerà Reese.

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni settimanali di Beautiful, Steffy e Taylor si prenderanno una pausa con una breve vacanza a Malibu. In questo posto splendido, la Hayes dirà alla figlia di aver trovato una soluzione per la sua richiesta d'adozione. Steffy ne sarà entusiasta, ma chiederà a Taylor un po' di tempo per pensare al da farsi.

Hope e Liam ingannati dal machiavellico Reese

Nella puntata di giovedì, Hope sarà nuovamente sopraffatta dal dolore, non riuscendo ad accettare l'idea di aver perso Beth in circostanze così oscure. Mentre si dispera, Reese proseguirà a mettere su carta i dettagli del suo folle piano, aiutato da Flo e spinto dalla paura che i ricattatori possano fare del male a Zoe.

Non c'è più tempo ormai, occorre agire.

Reese sarà ben contento di sapere che Steffy ha accettato di adottare la neonata. Stando alle anticipazioni di Beautiful, il medico riuscirà ad ottenere un incontro con la Forrester. Nel frattempo, Liam vivrà un momento di totale sconforto e cercherà un po' di sostegno proprio in Steffy, che piangerà insieme a lui.

Beth tra le braccia di Liam nelle prossime puntate di Beautiful

Da non perdere l'episodio di venerdì, nel quale Steffy chiederà a Liam di accompagnarla a vedere la piccola che ha deciso di adottare.

La Forrester certo non può immaginare che la neonata sia in realtà Beth. Liam finirà così per stringere tra le braccia sua figlia, ignaro e inconsapevole. Hope invece, non vorrà più vedere anima viva, rifugiandosi nel suo dolore.