La relazione tra Liam e Hope potrebbe essere arrivata a un punto di non ritorno. Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti ieri, giovedì 9 gennaio, la giovane Logan ha assistito a un bacio tra Liam e Steffy. Il tutto gioca a favore di Thomas, che ha proprio esortato la sorella a farsi avanti con Liam.

Beautiful, spoiler americani: Brooke incita Hope a lottare per Liam

Dopo la proposta di matrimonio e l'ultimatum da parte di Liam, Hope ha deciso di raccontare tutto a Brooke. La ragazza si è detta ancora incredula in merito alla richiesta dello Spencer, di rinunciare non solo a Thomas, ma soprattutto al piccolo Douglas: per lei l'affido congiunto del bambino non può essere stato un errore.

Brooke ha cercato di far ragionare la figlia, inducendola a chiarire le cose con Liam: visto che è innamorata di lui, non può permettere che Thomas interferisca nel loro rapporto.

Quest'ultimo, invece, ha origliato la conversazione delle due donne, soprattutto nel momento in cui Brooke ha esortato Hope a pensare al bene suo, di Liam e Beth. Il giovane Forrester, ovviamente, non è rimasto compiaciuto nel sentire le parole di Brooke, soprattutto quando Hope si è dichiarata concorde con ciò che diceva sua madre.

Poco dopo, quest'ultima, ha scoperto che Liam si trovava a casa di Steffy, per questo ha deciso di non attendere un minuto di più e di raggiungerlo a casa della Forrester. Ovviamente durante il tragitto è stata seguita da Thomas.

Thomas incita Steffy a provarci con Liam

Dopo la discussione avuta con Hope, Liam ha deciso di allontanarsi da quest'ultima per chiarirsi le idee e per questo viene ospitato a casa di Steffy per la notte. Il ragazzo si è confidato con la Forrester, raccontandole la proposta di matrimonio fatta alla giovane Logan e soprattutto i dettagli in merito alla richiesta riguardante Thomas. Steffy non si è pronunciata e Liam le ha chiesto scusa (visto che si parla di suo fratello), ma lui aveva bisogno di sfogarsi e si sente a suo agio a farlo solo con lei.

Successivamente Liam è uscito di casa e Steffy l'ha seguito a ruota.

La donna, lontana dall'orecchio indiscreto di Liam, ha ricevuto una telefonata da parte di Thomas, che la informava del fatto che Hope stesse raggiungendo Liam a casa sua. In un primo momento Steffy è rimasta turbata del fatto che suo fratello stesse inseguendo la giovane Logan, ma lui non ha badato a tutto ciò e ha continuato per la sua strada. È convinto che ormai la relazione tra Liam e Hope sia quasi arrivata al capolinea, ma per porre fine a tutto Steffy deve sferrare il colpo finale baciando Liam.

Steffy non ci ha pensato mezzo secondo e quando si è ricongiunta a Liam gli ha espresso i suoi sentimenti, dicendogli quanto sia importante per lei. I due si sono abbracciati e impulsivamente la donna ha baciato lo Spencer, sotto lo sguardo impietrito e in lacrime di Hope, che era appena giunta lì.

Anche Thomas, ovviamente, ha assistito alla scena.