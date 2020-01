Sabato 11 gennaio su Canale 5, a partire dalle 13:40, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, che riserverà nuove emozioni ai fan della soap americana. Le anticipazioni sul nuovo appuntamento svelano che le vicende saranno incentrate ancora una volta su Hope e Liam, che stanno attraversando un delicato momento. Come noto, infatti, la coppia faticherà a superare il dolore per la perdita di Beth e, da quanto si apprende, lo farà in modo diverso. Mentre Liam cercherà conforto in familiari e amici, Hope, invece, si isolerà sempre di più e passerà le giornate in lacrime, ripensando alla sua bambina.

A casa di Katie, intanto, proseguirà in armonia la cena che vede come ospite anche Bill.

Hope non riesce a superare la perdita di Beth

Un nuovo episodio della soap americana terrà compagnia ai telespettatori anche nel pomeriggio dell'11 gennaio dove si potranno conoscere gli sviluppi riguardanti Hope e Liam. La coppia starà attraversando quella che potrebbe essere la sfida più difficile della loro vita e faticherà a rassegnarsi all'idea di aver perso la piccola Beth. I due sono ancora inconsapevoli che in realtà la figlia non è morta, ma è entrata suo malgrado nel diabolico piano di Reese, il quale l'ha rapita spacciandola poi per la figlia di Flo.

Il Buckingham affretterà i tempi per l'adozione e attenderà una risposta da Steffy, la quale potrebbe dare una sorellina alla piccola Kelly.

Beautiful, spoiler: il dramma di Hope la porta ad isolarsi

In attesa di scoprire la decisione di Steffy in merito all'adozione, Liam cercherà in tutti i modi di stare vicino a Hope, incoraggiandola ad incontrare le persone che le vogliono bene. La Logan, però, vorrà affrontare il dolore in solitudine e, per tale motivo, si isolerà sempre di più da tutti. La giovane, come noto, avrà avuto anche una dura reazione nei confronti di Sally, dopo che la Spectra le ha portato in dono un cucciolo di cane. Sarà Liam a cercare di mettere pace tra le due donne, spiegando alla moglie il gesto di Sally, nel tentativo di sedare la sua rabbia. Sally, invece, sarà mortificata e verrà consolata da Wyatt.

Nel frattempo, la cena a casa di Katie sta proseguendo nel migliore dei modi e Thorne noterà la ritrovata complicità tra la moglie, Bill e il piccolo Will. Quest'ultimo non perderà occasione per far capire ai genitori di volerli vedere di nuovo riuniti.

Appuntamento con il nuovo episodio di Beautiful per sabato 11 gennaio su Canale 5, ricordando che, dal 12 gennaio, tornerà anche il consueto appuntamento domenicale delle 14:00. Sul sito Mediaset Play, invece, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.