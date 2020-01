Mercoledì 8 gennaio, presso gli studi Elios di Roma, si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne. Non sono mancati i colpi di scena. Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', Armando Incarnato ha fatto il suo ritorno in studio per smentire le accuse rivoltegli la scorsa volta da Gianni Sperti circa una sua frequentazione al di fuori degli studi televisivi. Dopo una lunga parentesi dedicata al cavaliere partenopeo, spazio a Gemma Galgani la quale, dopo aver dimenticato a tempo di record Juan Luis, perderà la testa per Marcello.

Con il corteggiatore, però, le cose non andranno per il verso giusto e la Galgani deciderà di interrompere la frequentazione. Motivo della rottura il fatto che Marcello si stia frequentando anche con Antonella e Anna. Quest'ultima verrà ancora una volta presa di mira da Gianni.

Anticipazioni Trono Over: Gemma dice addio anche a Marcello

La nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al filone senior del programma di Maria De Filippi porta con sé nuove rivelazioni e colpi di scena. Come di consueto, si è parlato della dama torinese Gemma Galgani la quale, dopo aver dato il benservito a Juan Luis, si è consolata in fretta accettando di uscire con il cavaliere Marcello.

Tra i due ci sono stati dei baci a stampo ma la Galgani scoprirà che l'uomo sta conoscendo in contemporanea anche Antonella e Anna. Anche quest'ultima ha baciato il cavaliere e il fatto darà parecchio fastidio a Gemma, la quale sembrava convinta di avere l'esclusiva. Preso atto di ciò, Gemma deciderà di chiudere la conoscenza con Marcello.

Uomini e donne, registrazione mercoledì 8-1: Gianni prende di mira Anna Tedesco

Sarà a questo punto che Gianni Sperti prenderà la palla al balzo e attaccherà Anna Tedesco, accusandola di aver postato sui social una foto in cui sponsorizzava il negozio di Marcello. Un fatto che metterà in dubbio il reale interesse tra i due protagonisti. Novità anche per Erik che, dopo aver piantato in asso Valentina Autiero, sta uscendo con l'altra Valentina. Oltre a ciò, gli spoiler sulla nuova registrazione rivelano che, in studio, farà il suo ritorno anche Armando, questa volta accompagnato dalla sua ex fidanzata Jeannette e lo farà per tentare di discolparsi dalle accuse di avere un flirt al di fuori del programma.

In effetti, si verrà a sapere che la storia tra lui e Jeannette si è conclusa già da tempo, ma le parole dei due non convinceranno affatto Gianni Sperti.

In attesa di vedere in onda quanto accaduto nella registrazione dello scorso 8 gennaio, si ricorda che Uomini e donne tiene compagnia ai telespettatori tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, su Canale 5, a partire dalle 14:45.