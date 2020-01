Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in onda dal 12 al 18 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Hope Logan avrà una furiosa litigata con Sally Spectra a causa di un regalo. Katie, invece, si riavvicinerà a Bill Spencer grazie al piccolo Will.

Beautiful, puntate 12 - 18 gennaio: Sally regala un cucciolo ad Hope

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate trasmesse da domenica 12 a sabato 18 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Hope sarà sempre più affranta per la presunta perdita di Beth, avvenuta durante il tragico parto sull'Isola di Catalina.

Per questo motivo, Sally deciderà di andarla a trovare a casa sua. In questo frangente, la Spectra la convincerà ad aprirsi per poi portarle un dono, che non avrà il risultato sperato. La Logan infatti andrà su tutte le furie, proprio quando vedrà un cucciolo di cane regalatole dalla fidanzata di Wyatt per tentare di lenire il suo dolore per il gravissimo lutto.

Bill e Katie, invece, sotterreranno momentaneamente l'ascia di guerra per il bene di Will. I due ex coniugi, infatti, scherzeranno davanti al figlioletto dopo essere stati protagonisti di una cruenta battaglia legale.

Il bambino, a questo punto, si convincerà che tra lo Spencer e sua madre ci sia ancora un forte sentimento.

La Logan furiosa con la Spectra

Le trame di Beautiful in programma prossima settimana sul Canale del Biscione (12-18 gennaio 2020), rivelano che Liam e Wyatt cercheranno di riportare l'armonia tra le rispettive compagne. Hope (Annika Noelle), infatti, sarà letteralmente furiosa dopo aver ricevuto un cucciolo mentre Sally si sentirà offesa dalla sua reazione. Fortunatamente, entrambe le giovani si renderanno conto di aver esagerato, tanto da stringersi in un abbraccio dopo essersi chieste scusa. Peccato, che le scuse della Logan non si rivelino sincere, tanto che la Spectra reagirà molto male. Più tardi, lo Spencer cercherà di consolare quest'ultima, che dichiarerà di non aver avuto nessun'intenzione di offendere la figlia di Brooke.

Torna il sereno tra Bill e Katie, Steffy adotta Beth

Thorne, invece, avrà un confronto con Katie. A tal proposito, il Forrester sarà contento del rapporto ritrovato tra Bill e il piccolo Will, sebbene tema che questa ritrovata armonia minacci il matrimonio appena stipulato con la Logan. Allo stesso tempo, il dottor Reese non riuscirà più tenere la bocca cucita, tanto da rivelare il suo segreto a Zoe. Intanto, Hope sprofonderà nella disperazione, tanto da non vedere la luce in fondo al tunnel. La figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), infatti, continuerà a ribadire che la sua vita non ha più un senso dopo il decesso di Beth. Questo drammatico evento rischierà di mandare a monte tutta la sua vita.

Dall'altro canto, Taylor e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decideranno di adottare la figlia di Flo, all'oscuro dello scambio delle culle.

Le due donne, infatti, non sapranno che quella bambina è in realtà Beth, la figlia che la Logan sta piangendo giorno e notte. Peccato che Buckingham sia determinato ad andare avanti con il suo piano, ormai schiacciato dai debiti.