Da stasera, su Real Time, torna Primo Appuntamento. Il dating show condotto da Flavio Montrucchio, dopo il successo della scorsa stagione, arriva alla sua seconda edizione. La location sarà la solita, un ristorante nel cuore di Roma, dove coppie di single, alla ricerca dell'anima gemella, s'incontreranno per un appuntamento al buio. Sarà vero amore o un semplice due di picche?

Primo appuntamento, anticipazioni: il ristorante ha un nuovo staff

Il ristorante più romantico d'Italia torna su Real Time, con il piacevole compito di fare da cornice alla nascita di nuove storie d'amore.

Stessa location, il centro di Roma, ma con qualche modifica allo staff del locale. In ogni puntata coppie di single s'incontreranno per un appuntamento al buio: la conoscenza inizierà al bancone del bar, per poi proseguire a cena.

I single avranno solo il tempo di una cena per conoscersi e alla fine dovranno decidere se proseguire la conoscenza o andare ognuno per la propria strada. Durante questa edizione ci sarà un gradito ritorno: dal programma di successo Matrimonio a prima vista arriverà, dopo il divorzio da Federica, Fulvio.

L'appuntamento, per stasera, con il dating show è per le 21:10 su Real Time.