Prosegue l'appuntamento con le avvincenti notizie su Beautiful. Gli spoiler dell'episodio trasmesso il 7 gennaio su Canale 5 rivelano che Steffy Forrester sarà sempre più decisa ad adottare la bambina di Flo Fulton. A tal proposito, quest'ultima comincerà ad avere delle perplessità sul dottor Reese Buckingham, con il quale ha stretto un diabolico patto.

Beautiful, episodio 7 gennaio: Steffy vuole adottare la bambina di Flo

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sull'episodio trasmesso martedì 7 gennaio 2020 dalle ore 13:45 su Canale 5, si soffermano su Flo, un nuovo personaggio arrivato da poco nello sceneggiato, ma già protagonista di numerosi colpi di scena.

Scendendo nel dettaglio, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) deciderà di prendere in adozione la bambina di Flo per dare una sorellina alla piccola Kelly. A tal proposito, la figlia di Ridge chiederà un parere ai coniugi Spencer, tra l'altro addolorati per la perdita della loro figlioletta durante il parto sull'Isola di Catalina. In questo frangente, Liam (Scott Clifton) si dimostrerà molto felice della decisione dell'ex moglie mentre Hope, distrutta dal dolore, si isolerà dal mondo intero. Per questo motivo, la Forrester sarà sempre più convinta a prendere in adozione una neonata, abbandonata alla nascita dalla madre.

A tal proposito, la Fulton comincerà a tempestare di domande scomode il dottor Reese. La croupier di Las Vegas, infatti, capirà che Buckingham le sta nascondendo qualcosa riguardo la bambina.

Flo comincia a dubitare del dottor Reese

La trama di Beautiful, riguardante la puntata trasmessa domani 7 gennaio sul Canale del Biscione, rivela che il padre di Zoe avrà urgentemente bisogno di soldi per restituirlo ad una banda di pericolosi strozzini, contattati per risolvere alcuni vecchi debiti di gioco. Di conseguenza, il dottor Reese deciderà di ricavare una somma cospicua di denaro, dando in adozione la piccola Beth, sottratta ad Hope (Annika Noelle) durante il parto. Purtroppo le continue richieste degli usurai preoccuperanno moltissimo il ginecologo, tanto da avere paura che possano far del male a sua figlia Zoe.

D'altro canto, Flo comincerà ad avere dei dubbi sulla buonafede di Buckingham, che inizierà ad inventare sempre più scuse su quello che sta accadendo. Nonostante tutto, la Fulton continuerà a dare il suo contributo al piano folle del ginecologo, tanto da spacciarsi per la madre della creatura, certa di ricavarci un bel gruzzoletto dalla messa in scena. In attesa di vedere l'appuntamento in Tv, si ricorda che la soap opera potrà essere rivista in diretta streaming o in modalità on demand su "Mediaset Play".