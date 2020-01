Nella puntata di Beautiful in onda oggi, domenica 26 gennaio, l'adozione della piccola Phoebe si concretizzerà sempre di più: verrà a costare 250mila dollari. Taylor, per tale fatto, consegnerà al dottor Reese 50mila dollari in contanti.

La vita di Zoe, invece, sarà in pericolo, visto che il padre non è ancora riuscito a estinguere il debito con gli strozzini. Steffy, intanto, comunicherà a Liam la volontà di adottare la piccola. Lo Spencer la incontrerà, ignaro del fatto che la bambina sia in realtà la sua Beth.

Beautiful, anticipazioni: Taylor consegna a Reese 50mila dollari in contanti

Steffy e Taylor discuteranno in merito all'adozione della piccola. La Forrester sarà contenta di darle come nome Phoebe, così, in qualche modo, riuscirà a rendere omaggio alla memoria della sorella gemella. Il dottor Reese, invece, sarà impaziente in merito all'ufficializzazione dell'adozione della bimba che dovrà avvenire da parte di Florence. Tramite Taylor, verrà a sapere che Steffy ha intenzione di adottare la bambina.

Ovviamente la questione si sposterà sul pagamento: Reese rivelerà che Florence vuole 250mila dollari. Per Taylor i soldi non sono un problema, per questo il Buckingham le chiederà un acconto di 50mila dollari da consegnargli in contanti. La richiesta verrà accettata dalla Hayes, che informerà la figlia sullo svolgimento della "contrattazione".

Liam conosce Phoebe

Taylor giungerà dal dottor Reese per pagare l'acconto dell'adozione della bambina con 50mila dollari in contanti.

Nonostante l'accordo, la Hayes rimarrà un po' spiazzata: infatti non riuscirà a capire come mai Florence preferisce avere i soldi in contanti, piuttosto che accettare un semplice assegno. Il Buckingham le farà notare che certe cose, forse, è meglio che rimangano nell'anonimato. Ad ogni modo, la informa che successivamente Florence contatterà il suo avvocato, in maniera tale da stilare un contratto.

Dopo aver ricevuto i soldi da parte di Taylor, il dottor Reese contatterà gli strozzini, informandoli che ancora non possiede tutti i soldi necessari per estinguere il debito. Le cose si metteranno male per il Buckingham, perché lo strozzino lo minaccerà di fare del male a sua figlia Zoe. Proprio quest'ultima sarà impegnata in un'audizione insieme a Emma e Tiffany. Anche lo strozzino sarà presente, e proprio in quel momento la ragazza riceverà una telefonata da suo padre che le chiederà dove si trova, in maniera tale da raggiungerla.

Steffy, nel mentre, telefonerà a Liam e gli chiederà di raggiungerla a casa.

Quando arriverà, la Forrester gli comunicherà l'intenzione di adottare la bambina. Liam vedrà la piccola per la prima volta e sarà subito amore a prima vista, non sapendo, ovviamente, che in realtà si tratta della piccola Beth. La prenderà in braccio e ammetterà di sentire una sorta di connessione.