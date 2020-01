Prosegue la marcia trionfale di uno degli show più amati dal pubblico italiano, "C'è Posta per te", condotto per la ventesima edizione consecutiva da Maria De Filippi. Sabato 25 gennaio, infatti, è stata trasmessa a partire dalle ore 21.20 su Canale 5 la terza puntata della nuova stagione in cui sono intervenuti in qualità di ospiti l'attrice italiana Giulia Michelin e l'attore spagnolo Antonio Banderas. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire il terzo appuntamento in televisione, sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della seconda puntata

Nel dettaglio, si segnala che la replica della terza puntata di "C'è posta per te" sarà disponibile solo online sui siti Mediaset Play e Witty tv. Nel primo sito citato è presente una pagina dedicata allo show in cui sono presenti le repliche di tutte le puntate trasmesse finora in tv, di questa stagione e delle precedenti. Nel secondo, invece, è presente una pagina contenente tutte le repliche e diverse clip riguardanti le singole storie che ogni settimana vengono affrontate in studio.

La visione delle repliche dello show è libera e gratuita su Witty tv, mentre su Rai Play è riservata agli utenti registrati al sito. La registrazione è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento attraverso l'homepage del sito.

Le storie e gli ospiti

Come citato in precedenza, nella puntata andata in onda il 25 gennaio sono intervenuti in studio in qualità di ospiti Giulia Michelin e Antonio Banderas.

La protagonista della serie tv "Rosy Abate" è stata invitata da Maria De Filippi per partecipare alla sorpresa che una donna malata di sclerosi multipla, Marisa, ha voluto fare a suo marito Francesco per ringraziarlo dell'amore che prova per lei. L'attore spagnolo, invece, è stato il regalo che un ragazzo di nome Saverio ha voluto fare a sua madre Marisa per invitarla a riprendere in mano la sua vita dopo la morte del marito.

Oltre alle storie appena citate, c'è stata la richiesta di Nella di riallacciare i rapporti con il padre Pasquale e la sua compagna Dora, seguita dall'appello fatto da Luigi per ritrovare una sua ex fidanzata di nome Costanza, conosciuta 58 anni prima. In seguito c'è stata la storia di un uomo di nome Salvatore, rivoltosi alla trasmissione per chiedere perdono alla moglie Federica dopo averla tradita e averle causato una serie di problemi economici che hanno rovinato la serenità della loro famiglia. Infine è stata la volta di una madre, Gabriella che dopo aver commesso una serie di errori all'epoca della sua separazione col marito, vorrebbe riallacciare i rapporti con uno dei suoi figli con cui non parla da tempo, Luigi.