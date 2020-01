Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap americana che ruota attorno alle vicende di una casa di moda situata a Los Angeles. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 27 gennaio al 1° febbraio 2020 su Canale 5, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Hope Logan scoprirà da Liam Spencer che Steffy ha adottato una bambina. Reese Buckingham, invece, riuscirà a saldare il debito con gli strozzini, grazie all'adozione di Phoebe.

Beautiful, puntate 27 gennaio - 1° febbraio: Steffy adotta una bambina, Hope lo scopre

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate in onda da lunedì 27 gennaio a sabato 1° febbraio 2020, rivelano che Liam (Scott Clifton) racconterà ad Hope che Steffy sta per adottare una bambina per dare una nuova compagna di giochi alla piccola Kelly. In questo frangente, l'uomo comunicherà alla moglie di avere intenzione di fare da padre a Phoebe. A tal proposito, la Forrester si recherà da Flo (Katrina Bowden) per ultimare i dettagli dell'adozione della piccola.

Intanto, gli strozzini continueranno a minacciare Reese, nonostante gli abbia consegnato 50 mila euro come anticipo. Per questo motivo, Buckingham garantirà all'usurario il pagamento del restante debito ad una condizione. Il ginecologo, infatti, pretenderà che non venga torto un capello alla figlia, altrimenti li denuncerà alla polizia.

Steffy e Flo, invece, metteranno le firme sui documenti, utili alla definitiva adozione della creatura.

In questa circostanza, la figlia dello stilista esprimerà l'intenzione di chiamare la bambina con il nome di Phoebe, in onore della sua sorelle gemella, deceduta in tragiche circostanze. In seguito, la Forrester porterà a casa la figlioletta dopo aver pagato il pagamento concordato.

Beautiful anticipazioni: la Logan vuole conoscere Phoebe, Reese salda il debito

Le trame di Beautiful in onda prossima settimana (27 gennaio - 1° febbraio 2020), rivelano che Hope (Annika Noelle) avrà modo di incontrare il padre di Zoe, che era presente alla nascita di Beth sull'Isola di Catalina.

Qui, la Logan chiederà a Reese alcuni dettagli sulla nascita della figlia. Un incontro, che lascerà entrambi con il cuore gonfio di dolore.

In seguito, Buckingham salderà il debito con il pericolo usuario, mentre Ridge informerà la moglie, Hope e Liam che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha effettivamente portato a casa la bambina che ha adottato. In questo frangente, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) suggerirà allo Spencer di andare a trovare Phoebe nella casa sulla scogliera. Il figlio di Bill asseconderà la richiesta della moglie? In attesa di saperlo, si ricorca che gli appuntamenti persi della soap opera potranno essere rivisti in versione on demand su "Mediaset Play".