Attualmente in pausa per il consueto stop invernale, Grey's Anatomy tornerà ad appassionare milioni di telespettatori americani giovedì 23 gennaio. Per quella data, la ABC proporrà uno speciale crossover-event che sarà funzionale al debutto della terza stagione di Station 19. Il secondo spinoff del Medical-Drama, porterà in scena le conseguenze di quanto avvenuto nel finale invernale di Grey's Anatomy. I primi soccorsi ai personaggi rimasti intrappolati nel famoso bar di Joe, verranno infatti mostrati nella 3x01 di Station 19.

A circa due settimane dal debutto dei due telefilm diretti da Krista Vernoff, il network ha rilasciato la sinossi ufficiale del decimo episodio di Grey's Anatomy che preannuncia una puntata ricca di colpi di scena e rivelazioni inaspettate.

Grey's Anatomy 16x10: i protagonisti impegnati nel tentativo di salvare la vita dei colleghi rimasti feriti

Intitolata "Help me through the night", Grey's Anatomy 16x10 mostrerà le avventure dei più famosi medici di Seattle alle prese con il disperato tentativo di salvare la vita ai colleghi rimasti feriti durante il disastroso incidente avvenuto nel finale invernale.

Come recita la sinossi ufficiale dell'episodio, gli eventi mostrati nel prossimo episodio del Medical-Drama saranno successivi alle operazioni di salvataggio condotte dai membri della Stazione 19.

Come anticipato dalla showrunner, infatti, l'intervento di Andy Herrera e del suo team verranno mostrati solo nella season premiere di Station 19. Se, dunque, si può ragionevolmente supporre che tutti i protagonisti verranno estratti ancora in vita dalle macerie, il destino di Jackson Avery, Nico Kim, Levi Shmitt, Pruitt Herrera e dell'intero gruppo di specializzandi rimane, ad oggi, un'incognita.

Owen Hunt e Teddy Altman compiono un passo avanti nella loro relazione

Sebbene gran parte della trama della 16x10 si concentrerà, come anticipato, sul tentativo dei medici del Grey-Sloan Memorial di salvare la vita ai propri colleghi; l'episodio seguirà anche le vicende private dei protagonisti.

In particolare tornerà a tenere banco la complessa situazione che coinvolge Amelia Shepherd. La dottoressa, indecisa sulla paternità del bambino che porta in grembo, deciderà di condividere la rivelazione riguardante la sua Gravidanza con il compagno Atticus Link.

Nel frattempo Owen Hunt e Teddy Altman, da poco divenuti genitori della piccola Allison, decideranno di compiere un grande passo avanti nella loro relazione.Infine, Miranda Bailey cercherà di affrontare la sua perdita dopo l'aborto spontaneo avvenuto nel corso del nono episodio.Chiudiamo con il trailer ufficiale di Grey's Anatomy 16x10 in onda in America il 23 gennaio: