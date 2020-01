Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la popolare soap opera, nata da un'idea dei fratelli Bell. Le trame rivelano che Steffy Forrester riuscirà ad esaudire il suo desiderio nel corso delle puntate trasmesse dal 7 all'11 gennaio su Canale 5. In particolare, la figlia di Taylor adotterà la bambina di Flo Fulton, non sapendo che è in realtà la piccola Beth, rapita dopo il parto da Reese Buckingham. Hope Logan, invece, cadrà nella disperazione più totale, tanto da rifiutarsi di uscire all'aperto.

Beautiful, puntate 7-11 gennaio: Flo comincia a dubitare di Reese

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate in onda da martedì 7 a sabato 11 gennaio 2020 su Canale 5, annunciano nuovi importanti sviluppi. In particolare, il dottor Reese cercherà di convincere con ogni mezzo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), affinché adotti la bambina, fatta passare per la figlia di Flo. A tal proposito, la Fulton inizierà a temere che il ginecologo stia nascondendo qualcosa, tanto da pressarlo con scomode domande.

In questa circostanza, Buckingham si rivelerà molto astuto a non far trapelare informazioni. L'ex croupier di Las Vegas, a questo punto, non se la sentirà più di tirarsi indietro dal piano, tanto da dare il suo appoggio al padre di Zoe.

La Forrester e Taylor (Hunter Tylo), invece, trascorreranno alcuni giorni di riflessione a Malibù. Qui, la Hayes dirà alla figlia di aver trovato un modo per aiutarla nell'adozione, visto il suo desiderio di dare una nuova compagna di giochi alla piccola Kelly. Infine, Steffy si prenderà alcuni giorni per riflettere sul da farsi, dopo aver saputo della disponibilità di una neonata.

Steffy adotta Beth, Hope sprofonda nella malinconia

Le trame di Beautiful, in onda fino all'11 gennaio 2020 sul canale del Biscione, rivelano che Hope sprofonderà sempre più nella malinconia, in quanto non riuscirà ad accettare la fine tragica della sua figlia Beth.

Flo, invece, aiuterà Reese ad ultimare il suo terribile piano, dopo aver saputo che i ricattatori sono determinati a fare del male a Zoe. D'altro canto, Steffy sempre più pressata accetterà di adottare la bambina, spacciata per la figlia della Fulton. Di conseguenza, il ginecologo farà in modo che la Forrester incontri l'ex croupier di Las Vegas.

Nel frattempo, Liam (Scott Clifton) si recherà a trovare l'ex moglie, dove si lascerà andare ad un pianto a dirotto. A tal proposito, la donna chiederà allo Spencer di accompagnarla a vedere la piccola che ha deciso di accogliere nella sua famiglia. In questo modo, il figlio del magnate si troverà a stringere tra le braccia Beth. Infine, Hope (Annika Noelle) si rifiuterà di aver contatti con il mondo esterno.